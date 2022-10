LPGA: Leblanc dernière, Ko championne

Pendant que la Québécoise Maude-Aimée Leblanc terminait bonne dernière, dimanche à Busan, en Corée du Sud, la Néo-Zélandaise Lydia Ko remettait la meilleure carte du jour, à 65, pour remporter les honneurs du Championnat féminin BMW.

Dans son pays natal, Ko a réussi à effacer un déficit d’un coup sur Atthaya Thitikul (74), profitant notamment d’un effondrement de cette dernière. Elle a finalement devancé sa plus proche poursuivante, soit Andrea Lee (69), par quatre coups en vertu d’un cumulatif de 267 (-21).

Elle signe ainsi un 18e sacre dans la LPGA, elle qui n’est âgée que de 25 ans.

«Je me sens si fier d'être né en Corée. À cause de cela, je voulais vraiment gagner ici, a révélé Ko, selon des propos rapportés par le site officiel de la LPGA. Ce n'est pas seulement un endroit où je suis né, mais une grande partie de ma famille est toujours ici. Cette semaine, mes proches sont là, ma famille directe est là et je voulais aussi le gagner pour eux. Pouvoir faire ça cette année devant beaucoup d'entre eux, ça veut dire beaucoup.»

Après avoir freiné une glissade samedi avec une carte de 72 – sa meilleure du tournoi –, Leblanc (79) a pour sa part commis deux triples bogueys, ajoutant trois autres bogueys. Elle a ainsi terminé 77e et dernière parmi les concurrentes ayant disputé la totalité du tournoi, à 41 coups de la gagnante.