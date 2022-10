Les Lions se butent au gardien des Mariners

Frustrés à de nombreuses reprises par le gardien Brandon Bussi, les Lions de Trois-Rivières se sont inclinés 5 à 2 contre les Mariners du Maine, dimanche, au Cross Insurance Arena.

Il s’agit de la première défaite en temps réglementaire de la troupe de l’entraîneur-chef Éric Bélanger en trois sorties jusqu’à maintenant en 2022-2023.

Dans l’affrontement du jour, Bussi a repoussé 38 des 40 tirs du club-école du Canadien de Montréal dans l'ECHL.

L’homme masqué de 24 ans a ainsi signé son deuxième gain de la saison, lui qui avait notamment réussi 37 arrêts contre les Lions dans une victoire en prolongation vendredi.

Bussi a été déjoué par des lancers de Cameron Hillis et d’Anthony Beauregard. Le premier a touché dans la dernière seconde du deuxième tiers, tandis que le second a fait mouche alors qu’il restait moins de deux minutes à la troisième période et que le match était déjà hors de portée.

Devant la cage du club de Trois-Rivières, Philippe Desrosiers a réalisé 26 arrêts. Il a cédé face à Cameron Askew, Nick Jermain et Patrick Shea.

Jermain et Fedor Gordeev ont complété la marque dans un filet désert.

Les Lions renoueront avec l’action ce mercredi, alors que les Railers de Worcester seront de passage au Colisée Vidéotron.