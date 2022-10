Les Blackhawks continuent de surprendre

Un peu comme le Canadien de Montréal, les Blackhawks connaissent un début de saison qui dépasse les attentes. L’équipe de Chicago détient un dossier positif après cinq rencontres en vertu d’un gain de 5 à 4 aux dépens du Kraken de Seattle, dimanche au United Center.

Les «Hawks» (3-2-0) n’ont rien lâché pour soutirer ce gain à la plus jeune organisation du circuit. Ils ont effacé des retards de 2 à 0 et 4 à 3 et ont frappé deux fois au troisième vingt.

Le pivot Jason Dickinson a marqué le but de la victoire en troisième période, seulement 13 secondes après le but égalisateur de Tyler Johnson.

Acquis du Lightning de Tampa Bay en 2021, le vétéran Johnson a droit à un second souffle avec l’équipe de l’Illinois et est utilisé à toutes les sauces par l’entraîneur-chef Luke Richardson. Après avoir récolté trois mentions d’aide lors des quatre premiers matchs, il a réussi un doublé dans le duel du jour.

Les unités spéciales des hôtes ont aussi été cruciales aux succès des visiteurs. Jujhar Khaira a touché la cible en désavantage numérique, tandis que Max Domi et Johnson ont fait mouche en attaque massive.

Il s’agit d’une troisième réussite pour Domi cette saison. L’ancien du Canadien de Montréal évolue au centre du premier trio, entre Andreas Athanasiou et Patrick Kane.

Jared McCann, Andre Burakovsky, Matty Beniers et Vince Dunn ont percé l’armure d’Alex Stalock dans la défaite pour le Kraken (2-3-2). Avec son deuxième but de la campagne, Beniers a rejoint Shane Pinto au deuxième rang des meilleurs pointeurs chez les recrues dans la Ligue nationale, avec cinq.

Les Panthers poursuivent sur leur lancée

Les Panthers ont signé un gain de 3-2 aux dépendes des Islanders de New York qui étaient de passage en Floride.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Matthew Tkachuk s’habitue bien à sa nouvelle réalité floridienne. Échangé des Flames aux Panthers avant le début de la saison, le fougueux ailier compte déjà huit points, dont trois buts, six matchs.

New York présente une fiche de deux victoires en six matchs.

Plus de détails à venir.