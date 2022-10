Nichushkin au 1er rang des pointeurs

Étiqueté comme «flop» au fil des années en raison de son incapacité à concrétiser tout son talent offensif, Valeri Nichushkin a visiblement trouvé la clé. L’attaquant de l’Avalanche du Colorado trônait en effet au sommet des pointeurs du circuit, dimanche matin.

Âgé de 27 ans, Nichushkin était l’un des plus beaux talents offensifs de la cuvée 2013 en vue du repêchage. Il a finalement été sélectionné au 10e échelon par les Stars de Dallas. Le grand russe de 6 pi 4 po n’a toutefois jamais été en mesure de faire mieux que 34 points à ses six premières saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH), entrecoupées d'un passage de deux campagnes dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

Nichushkin a toutefois débloqué en 2021-2022 avec 25 buts et 52 points en 62 parties, décrochant au passage un contrat de huit ans et de 49 millions $. Il démontre maintenant un peu plus à chaque match qu’il mérite amplement ce pacte, lui qui a inscrit six buts et totalisé 11 points en six rencontres jusqu’ici cette saison.

Garder le rythme

C’est la courte pause estivale, coupe Stanley oblige, qui a permis aux joueurs de conserver leur rythme, selon l’entraîneur-chef Jared Bednar.

«Il a trouvé sa touche de marqueur, a lancé le pilote samedi, selon le site officiel de la Ligue nationale. Certains joueurs ont repris la balle au bond, et avec la concentration et la préparation nécessaires, ils sont prêts à partir parce qu'ils n'ont pas été longtemps hors de la glace.»

«Ils n’ont pas eu à passer trois, quatre ou cinq mois d'entraînement estival. Ils sont juste de retour dans le rythme tout de suite, et Nichushkin est assurément l'un d'entre eux et a mené la charge pour nous.»

Nichushkin a aidé l’Avalanche à conserver un dossier de 3-2-1 depuis le début de la campagne et tentera de poursuivre sur sa lancée à l’occasion d’un voyage de trois matchs dans la région de New York qui débutera mardi contre les Rangers.