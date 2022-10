«Impossible est une opinion» - Wilfried Nancy

«Impossible est une opinion». L'entraîneur-chef du CF Montréal, Wilfried Nancy, a ainsi résumé la saison que son équipe vient de connaître au terme de la défaite de 3-1 des siens face au New York City FC en demi-finale de l'Est de la MLS, dimanche après-midi.

À travers la ligue, on ne vendait pas cher la peau du Bleu-Blanc-Noir avant le début de la saison, mais les hommes de Nancy ont réussi un tour de force.

«Par rapport à notre histoire, on y a toujours cru. On a cru qu’on pouvait faire quelque chose de bien. Quand je dis bien, c’est tous les jours, à l’entraînement et dans les émotions qu’on eues. Dans l’émotion de notre jeu et dans l’émotion qu’on a offert aux partisans. On aurait continué l’aventure, mais ça s’arrête là», a philosophé Nancy.

Ce dernier n'a pas voulu se prononcer sur sa situation contractuelle et son avenir avec le club.

Voyez son point de presse dans la vidéo ci-dessus.