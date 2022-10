Une conquête à saveur québécoise pour le Canada

Le Canada a remporté une troisième médaille d’or consécutive au Championnat du monde de curling mixte, samedi à Aberdeen, en Écosse, grâce aux prouesses de son quatuor québécois.

Le capitaine Jean-Michel Ménard et ses coéquipiers Marie-France Larouche, Ian Belleau et Annie Lemay, en plus de l’entraîneur Éric Sylvain, ont mis à profit leurs connaissances du jeu pour offrir un autre triomphe de suite au Canada, après ceux de 2018 et 2019.

Ménard, qui en 2006 était devenu le premier skip québécois à remporter le prestigieux tournoi du Brier – le championnat canadien –, était revenu à l’action en 2021 pour enlever les honneurs de la portion mixte de ce tournoi. Celui qui s’exerce au Club de curling Etchemin, à Lévis, s’était retiré temporairement de la compétition en 2017.

La formation canadienne a gagné ses 10 derniers duels du tournoi sur sa route vers la médaille d’or. Elle a facilement éclipsé la Suisse en demi-finale par le pointage de 9 à 4 en matinée, pour prendre rendez-vous avec les hôtes de la compétition, les Écossais, qu’elle a vaincus 7 à 4.

Débutants avec le marteau, les Canadiens ont brisé la glace avec deux points au premier bout. Les favoris locaux ont toutefois ajouté trois points dès le tour suivant. Ménard a ouvert la machine, réalisant des vols consécutifs aux cinquième, sixième et septième bouts pour mettre l’Écosse dans les câbles.

La Suisse a quant à elle décroché le bronze en battant la Suède 6 à 4.

Les éditions 2020 et 2021 du Championnat du monde de curling mixte avaient été annulées en raison de la COVID-19. Le tournoi avait également eu lieu à Aberdeen en 2019, l’année de la victoire du Manitobain Colin Kurz. Lors de l’édition précédente, à Kelowna, en Colombie-Britannique, l’Ontarien Michael Anderson avait mené le Canada à la plus haute marche du podium.