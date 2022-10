Un vieux routier, un jeune fringuant

Joe Pavelski rangeait tranquillement son équipement dans sa poche de hockey. Il avait encore le sourire du conquérant. Une dent en moins, l’Américain de 38 ans venait d’inscrire son sixième tour du chapeau dans la LNH.

«C’est spécial, a dit Pavelski avant de remettre son sac au gérant de l’équipement pour qu’on le range dans le gros camion qui attendait dans le corridor. Quand tu marques trois buts, c’est toujours une soirée magique. On m’a dit que j’étais le plus vieux à réussir un tour du chapeau. C’est assez fou comme statistique. J’aime jouer à Montréal, j’aime cet édifice.»

Oui, Pavelski était le plus vieux à obtenir trois buts contre le Canadien. Il l’a fait à l’âge de 38 ans et 103 jours. Il est aussi devenu le plus vieux joueur à réussir cet exploit au sein de l’organisation des North Stars du Minnesota et des Stars (1967 à aujourd’hui).

Le numéro 16 des Stars a aussi marqué ses trois buts sous les yeux de Cole Caufield, un autre produit des Badgers de l’Université du Wisconsin et un bon ami.

«Je ne peux pas dire que nous avions un pari, mais il y a toujours une compétition, a noté Pavelski. Si je marque un but, il veut en marquer un. Il n’a pas marqué ce soir, mais il a un très bon début de saison. Il marquera plusieurs buts dans sa carrière, il peut décocher des tirs foudroyants. Les partisans l’aiment déjà, mais ils ont raison de l’aimer. C’est un bon jeune.»

Après le match, Peter DeBoer a logiquement eu de bons mots pour son ailier droit.

«Joe ne me surprend pas, il fait des choses incroyables, a mentionné l’entraîneur en chef des Stars. Il ressemble au même joueur qu’il y a cinq ou six ans avec les Sharks et il restera probablement le même pour encore cinq ans. Il est un athlète spécial.»

Le calme de Xhekaj

Pavelski, un modeste choix de 7e tour des Sharks en 2003, ne se destinait probablement pas pour une grande carrière dans la LNH. Il n’a jamais été le patineur le plus rapide ni le plus imposant. Mais il a toujours eu un don près du filet pour marquer des buts, en redirigeant des rondelles et avec un bon positionnement.

Avec 1173 matchs et près de 1000 points (931), Pavelski pourrait cogner à la porte du Temple de la renommée d’ici quelques années.

Pavelski a maintenant 425 buts dans la LNH. Dans le vestiaire du Tricolore, il y avait un jeune qui venait de célébrer son premier. Arber Xhekaj n’avait toutefois pas le sourire en décrivant son but contre Jake Oettinger en deuxième période.

«Je savais que j’avais un peu de temps, a-t-il affirmé. Je me suis levé la tête et j’ai regardé mes options. L’attaquant se rapprochait de moi et j’ai opté pour le tir. Je reste calme, je n’aime pas devenir trop excité. Je suis à mon mieux quand je reste calme et que je gère mes émotions. J’étais heureux de marquer mon premier but, mais je demeurais relaxe aussi.»

DeBoer a également glissé quelques mots sur le gros numéro 72 du CH.

«Je savais son nom, mais je ne le connaissais pas trop. Il a joué à Kitchener dans la OHL. Si je ne me trompe pas, il n’a jamais été repêché dans la LNH. Je l’ai trouvé très bon ce soir. Il était calme, il est physique, mais il bouge aussi la rondelle. C’est un jeune impressionnant.»

À son sixième match dans la LNH, Xhekaj n’a pas été parfait. Mais il a réussi plus de bons que de mauvais coups avec un but, une passe, sept mises en échec, un dossier de +1 et un temps de jeu de 16 min 12 s.

«Je me sens bien, j’ai confiance, a répliqué le défenseur de 21 ans. Je dois travailler sur l’espace que je laisse avec les attaquants. Je ne dois pas avoir peur de me faire brûler, je sais que je peux me débrouiller avec mes pieds et mes instincts. Avec la rondelle, je gagne aussi en confiance, je peux maintenant faire plus de jeux.»