Un très gros défi pour le CH

Trois victoires, dont deux contre des puissances de l’Est, en cinq matchs.

Un différentiel de buts marqués/accordés positif.

Fans des Canadiens, si on vous avait proposé ce scénario avant le début de la saison, vous auriez signé, n’est-ce pas?

Surtout que ces victoires et ces points amassés sont majoritairement l’affaire des jeunes joueurs de l’organisation, jusqu’ici. Suzuki, Caufield, Guhle, Xhekaj, Slafkovsky et Dach ont tous, à un certain moment et d’une certaine façon, aidé l’équipe à performer, ce qui est très encourageant lorsqu’on pense au futur.

L’an dernier, le CH avait dû attendre jusqu’à son 50e match de la saison pour remporter deux matchs consécutifs. En ce samedi, les hommes de Martin St-Louis auront déjà l’occasion de signer un troisième gain de suite, alors qu’ils reçoivent les Stars de Dallas au Centre Bell.

Le match vous sera présenté dès 19h, sur les ondes de TVA Sports.

Ces derniers ne risquent cependant pas d’être des proies faciles, alors qu’ils cumulent, en date d’aujourd’hui, un excellent dossier de trois victoires et un échec en prolongation à leurs quatre premiers matchs, rendement bon pour le tout premier rang dans l’Ouest.

Élément majeur de cette belle tenue de la formation texane : la défensive, qui n’a accordé que six petits buts.

Bien entendu et sans grande surprise considérant ces impressionnants chiffres, le gardien Jake Oettinger, 23 ans, est absolument brillant jusqu’ici. Le jeune cerbère, qui a signé une prolongation de contrat de trois ans et 12M$ cet été, cumule une moyenne de buts alloués de 1,00 et un pourcentage d’arrêts de ,966.

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

En attaque, les Stars ne sont pas piqués des vers non plus.

S’il fut une époque où Jamie Benn et Tyler Seguin étaient presque les seuls à être en mesure de générer de l’offensive, ce n’est plus le cas en 2022.

Jason Robertson, Roope Hintz, Mason Marchment, Ty Dellandrea, Wyatt Johnston et Denis Gurianov possèdent tous des outils pour embêter un adversaire. Ah, et n’oublions pas Joe Pavelski qui, malgré l’âge, est toujours un véritable poison près du filet ennemi.

Chez le CH, Nick Suzuki (six points) et Cole Caufield (cinq points) sont les deux principaux artisans offensifs du club, en ce début de saison.