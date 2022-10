Un premier gain pour les Lions

Les Lions de Trois-Rivières ont signé leur premier gain de la saison, samedi au Cross Insurance Arena, en battant les Mariners du Maine 3 à 2.

La troupe d’Éric Bélanger a ainsi pu venger le revers de 4 à 3 subi aux mains de ces mêmes rivaux lors de son match inaugural, jeudi.

Devant la cage de l’équipe trifluvienne, l’espoir du Canadien de Montréal Joe Vrbetic a goûté à la victoire pour la première fois de sa carrière dans les rangs professionnels. Le portier de 19 ans, muni d’un impressionnant gabarit de 6 pi 6 po, a repoussé 32 des 34 tirs des Mariners.

L’attaquant américain Colin Bilek s’est aussi illustré pour les visiteurs en faisant mouche deux fois. L’ancien choix de septième tour Brett Stapley s’est fait complice de ces deux réussites.

C’est toutefois l’attaquant William Leblanc qui a ouvert la marque grâce à une manœuvre spectaculaire. Le Drummondvillois a tricoté avec la rondelle avant de tomber à genoux et battre le gardien François Brassard d’un tir précis dans la lucarne.

En fin de rencontre, Cameron Askew a permis aux Mariners d’y croire en réduisant l’écart à un but en avantage numérique. Vrbetic a toutefois fermé la porte par la suite, et ce, même s’il a été bien plus sollicité que son vis-à-vis au troisième engagement.

Matthew Santos est d’ailleurs le seul autre joueur à avoir trompé sa vigilance.

Les Lions et les Mariners complèteront cette série de trois matchs à Portland, au Maine, dimanche.