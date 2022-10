Un hommage et une victoire pour Zdeno Chara

Les Bruins de Boston ont rendu hommage à la glorieuse carrière du défenseur Zdeno Chara, samedi au TD Garden, avant de défaire le Wild du Minnesota par la marque de 4 à 3 en prolongation.

Un mois après avoir annoncé sa retraite, le Slovaque format géant a procédé à la mise au jeu protocolaire au domicile des Bruins, en compagnie de ses fils jumeaux de six ans. Une vidéo relatant ses plus grands exploits dans l’uniforme de l’équipe du Massachusetts a été dévoilée, et les hommes de Jim Montgomery arboraient avant la rencontre un chandail où on pouvait lire «Thanks Big Zee».

Montgomery, qui n’a jamais dirigé le défenseur ayant joué le plus de parties dans l’histoire du circuit (1680), avait d’ailleurs de bons mots à son endroit.

«J’ai tellement entendu parler du personnage, de l’homme, de ses valeurs et de son intégrité, a-t-il louangé, selon le NHL.com. Je suis très reconnaissant à son endroit parce que je connais la culture de cette équipe et il en est le plus grand responsable.»

Hall joue les héros

Cette cérémonie semble avoir inspiré les Bruins à ne rien lâcher, puisqu’ils ont arraché la victoire au Wild après avoir échappé une avance de deux buts.

En situation d’avantage numérique en prolongation, David Pastrnak a servi une savante remise sur la palette de Taylor Hall, qui a mis fin aux hostilités d’un violent lancer sur réception.

Hall a connu un après-midi inspiré. Il s’est aussi fait complice des réussites de Nick Foligno et de Pastrnak. Hampus Lindholm a complété la marque pour les hommes en jaune et noir.

Brandon Duhaime, Matt Boldy et Jared Spurgeon ont assuré la réplique du Wild.

Les Bruins (5-1-0) connaissent un début de saison surprenant, compte tenu l'absence de Brad Marchand et Charlie McAvoy, tandis que le Wild (1-3-1) peine à trouver ses repères.

De l’action rapide au New Jersey

Au Prudential Center, toute l’action du match entre les Devils du New Jersey et les Sharks de San Jose s’est déroulée en trois minutes en deuxième période, les favoris locaux s’en sortant finalement avec une victoire de 2 à 1.

Le gardien des Sharks Kaapo Kahkonen a tenu bon pendant une bonne partie de la rencontre, mais les 20 tirs des Devils au second engagement ont été de trop. Yegor Sharangovich l’a déjoué à 13 min 21 s, puis Dawson Mercer a lui aussi fait mouche, en avantage numérique.

Kevin Labanc, pour les visiteurs, a conclu cette séquence en inscrivant son premier filet de l’année pour réduire l’écart. Tous les buts ont ainsi été marqués en 2 min 45 s.

Kahkonen a terminé avec 34 arrêts et les Sharks ont subi un sixième revers en sept matchs. De l’autre côté, Mackenzie Blackwood n’a pas été aussi occupé, se dressant devant 21 lancers.