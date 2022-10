Qui arrêtera «Sid» et sa bande?

Seul le Canadien de Montréal est parvenu à battre les Penguins depuis le début de la saison. Samedi, l’équipe de Pittsburgh a poursuivi sur sa lancée en battant les Blue Jackets 6 à 3 à Columbus.

Sidney Crosby est en santé et en feu pour les hommes de Mike Sullivan. Le numéro 87 a porté sa récolte de points à 10 en seulement cinq matchs en inscrivant un but et deux mentions d’aide.

Danton Heinen a été l’heureux bénéficiaire des deux aides de son capitaine. Sur son deuxième filet du match, Pierre-Olivier Joseph a amassé son troisième point de la saison.

Josh Archibald, Jan Rutta et Brock McGinn ont aussi participé au festival offensif en démystifiant Elvis Merzlikins. Le gardien letton a été impuissant face à six des 39 lancers des «Pens».

Pourtant, les Blue Jackets avaient lancé un message fort en début de rencontre. Boone Jenner et Jack Roslovic avaient ouvert la marque, puis Kent Johnson avait procuré une avance de 3 à 1 aux siens avec son premier dans la Ligue nationale.

Les Penguins amorceront un voyage de quatre matchs dans l’ouest face aux Flames à Calgary, lundi. Les Jackets se frotteront quant à eux aux Rangers, dimanche à New York.

Danault et les Kings frustrés à Washington

À Washington, le trio de Phillip Danault a encore fait des flammèches, mais les Kings de Los Angeles ont plié l’échine 4 à 3 face aux Capitals.

Danault, Trevor Moore et Viktor Arvidsson ont été les artisans des trois buts des visiteurs. L’ancien du Canadien de Montréal a inscrit son troisième filet de la saison pour donner une avance de 2 à 0 aux Kings en première période.

Arvidsson, quant à lui, a marqué le troisième but des siens et s’est fait complice de la réussite de Sean Durzi en amorce de rencontre. Moore a amassé deux mentions d’aide.

Les «Caps» se sont toutefois réveillés au troisième vingt. Nic Dowd et John Carlson ont fait scintiller la lumière rouge deux fois en moins d’une minute pour niveler la marque.

Un autre ancien du CH, Lars Eller, a donné les devants aux hôtes pour la première fois de la rencontre avec 11 min 1 s. à faire. C’est toutefois l’attaquant suédois Marcus Johansson qui a joué les héros en fin de partie.

Matthews le maestro

À Winnipeg, Auston Matthews a démontré ses talents de fabricant de jeu en amassant trois mentions d’aide, et les Maple Leafs de Toronto ont battu les Jets 4 à 1.

Le tireur d’élite américain a mis la table à deux reprises pour son capitaine John Tavares en attaque massive. Il a aussi participé au filet de Michael Bunting en fin de rencontre.

Les Jets ont seulement eu les devants pendant quelques minutes. Le Québécois Pierre-Luc Dubois a lancé les hostilités en secouant les cordages pour la deuxième fois de la campagne, mais Tavares a rapidement fait table rase.

David Kampf a complété la marque. Ilya Samsonov a connu un excellent départ entre les poteaux des Leafs, lui qui a fait 30 parades.