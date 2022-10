Maude-Aimée LeBlanc freine l’hémorragie

Auteure de deux rondes exécrables pour entamer le Championnat des femmes BMW de la LPGA, la Québécoise Maude-Aimée LeBlanc a finalement eu une performance plus respectable, samedi à Wonju, en Corée du Sud, où elle a joué la normale de 72 lors de la troisième ronde.

La représentante de l’unifolié avait respectivement frappé la balle huit fois et cinq fois de plus que la normale, lors de chacune des deux premières rondes. Cette fois, trois oiselets et trois bogueys lui ont permis de remettre sa meilleure carte du tournoi.

Malgré tout, le mal a déjà été fait dans le cas de la représentante de l’unifolié, qui en vertu d’un pointage de 229 (+13), partage le 76e rang de l’événement sur une possibilité de 78 golfeuses inscrites. La seule joueuse qui avait fait pire que LeBlanc après 36 trous, la Sud-Coréenne Jin Young Ko, s’est finalement retirée.

La Québécoise tentera de compléter un premier tournoi cette saison, elle qui avait déclaré forfait lors de chacun des deux événements auxquels elle a pris part en raison d’une blessure subie au début du mois d’octobre, dont la nature est inconnue.

LeBlanc pointe d’ailleurs à 28 coups de la meneuse après 54 trous, une position détenue par la Thaïlandaise Atthaya Thitikul. Cette dernière a grimpé jusqu’au sommet du classement en vertu d’une troisième ronde de 67 (-5).

Malgré un bon cumulatif de 201 (-15), la meneuse devra se méfier de ses nombreuses poursuivantes, dont la Néo-Zélandaise Lydia Ko et l’Américaine Andrea Lee, un coup derrière elle.