Le petit Liam: la nouvelle bataille de Chis Nilan

Publié aujourd'hui à 18h37

Mis à jouraujourd'hui à 18h37

Sunny Peetush est une personne d’exception.

Non seulement parce qu’il possède, selon moi, le plus beau et plus fantasmagorique «man cave» des Canadiens de Montréal, mais surtout parce qu’il a grand cœur et sa générosité n’a pas de limite.

Il y a quelques semaines, il faisait la rencontre de Kevin Reason, père du petit Liam, 9 ans. Le garçon est atteint d’une rare forme de maladie mitochondriale qui affecte son système nerveux. Sa condition lui entraîne des retards de développement (autisme), de l'épilepsie et de l'ataxie (perte d’équilibre et de coordination). Lors du diagnostic en 2019, les médecins prédisaient qu’il lui restait entre 3 mois à 10 ans à vivre...

Dans le but de trouver un traitement à cette maladie, Kevin a créé la Fondation Liam. La fondation travaille actuellement avec l'Hôpital de Montréal pour enfants et permet de traiter Liam et dix autres patients à travers la planète. Puis, il y a quelques mois, Kevin a fait la rencontre de Chris Nilan. Touché par l’histoire des Reason, l’ancien fier-à-bras du du Tricolore et champion de la Coupe Stanley, s’est engagé à prêter-main forte à la famille en devenant ambassadeur de la fondation.

C’est là que Sunny entre en jeu.

Samedi dernier, le partisan du Canadien a réuni Kevin, Chris Nilan et une vingtaine de personnes dans son «man cave» pour amasser des fonds pour le petit Liam.

Un geste du cœur, un geste puissant, un geste marquant.