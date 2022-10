Le commissaire de la NBA s’excuse aux Suns

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a présenté ses excuses aux employés des Suns de Phoenix, qui, pendant trop longtemps, ont enduré les nombreux gestes d’inconduite dans leur lieu de travail sous le régime du propriétaire Robert Sarver.

Avant le match d’ouverture des Suns, mercredi, face aux Mavericks de Dallas, Silver s’est adressé pendant près d’une heure aux employés de l’organisation, s’excusant à plusieurs reprises, selon le réseau ESPN.

«Je suis très empathique face à ce que plusieurs d’entre vous ont vécu, a lancé Silver. Je m’excuse si vous vous êtes sentis trahis par la ligue. J’en assume l’entière responsabilité.»

Après une enquête de près de dix mois, la NBA a découvert que Sarver avait été responsable d’une conduite inéquitable envers certaines femmes de l’organisation, en plus de passer plusieurs commentaires à caractère sexuel. Il aurait aussi utilisé le mot discriminatoire commençant par la lettre «N», contre les hommes noirs, à plusieurs reprises, et ce, même si des employés lui ont indiqué de ne pas le faire.

«Est-ce que j’avais déjà entendu que Robert pouvait être un homme difficile avec qui travailler? Bien sûr, a ajouté Silver. Mais c’est quelque chose de très différent qu’une conduite jugée discriminatoire.

«Sans aucun doute, il s’agit de l’échec d’un système global, d’une ligue de 30 équipes.»

Après le dépôt du rapport faisant état de la situation, au mois de septembre, Sarver avait reçu une suspension d’un an et une amende de 10 millions $. Près d’une semaine plus tard, l’homme de 60 ans avait annoncé qu’il vendrait les Suns, tout comme l’équipe féminine de basketball, le Mercury de Phoenix, dont il était aussi propriétaire.