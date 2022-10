La jeune génération du CH comparable à celle des Penguins de 2007?

Caufield, Suzuki, Slafkovsky et toute la bande en font rêver plus d’un cette saison. L’ex-entraineur-chef du tricolore Michel Therrien fait partie de ceux-là.

De passage à l’avant-match du match des Canadiens à TVA Sports, Le Coach a avoué que cette jeune génération lui faisait penser à celle des Penguins de 2007, où les Crosby, Malkin, Letang et Jordan Staal de ce monde en étaient à leurs premiers pas dans la LNH.

« J’ai vécu la même chose lorsque je suis arrivé avec les Penguins de Pittsburgh. [...] Les jeunes avaient tellement de plaisir ensemble à l’aréna. On entendait encore les rondelles frapper la bande à 15h30. Je leur demandais ce qu’ils faisaient encore à l’aréna à cette heure-là et ils me répondaient qu’ils n’avaient rien d’autre à faire. J’ai l’impression que c’est la même ambiance cette saison chez les Canadiens. »

« C’est un business qui est très cruelle parce que tu as du plaisir quand tu gagnes, mais j’aime ce que je vois présentement des Canadiens. Ils sont excitants. »

Crosby dans une classe à part

Michel Therrien s’est également rappelé le jour où il a réalisé que Sidney Crosby n’était pas un jeune hockeyeur comme les autres.

« C’était une un dimanche, et normalement, c’est congé d’aréna pour tout le monde. Je suis passé à l’aréna parce que j’avais 2-3 choses à faire. En entrant, je vois Sidney Crosby s’entrainer sur la patinoire. Je lui demande donc ce qu’il fait puisque c’est congé. À 19 ans, il m’a répondu que Tiger Woods, lui, ne prenait pas de journée de congé. Ça prouve la mentalité de gagnant qu’il avait et sa volonté d’être le meilleur.