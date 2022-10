La carte cachée des Stars?

Wyatt Johnston est un espoir de premier plan qui passe quelque peu sous le radar cette saison. Le jeune attaquant des Stars de Dallas ne fait pas encore partie du plan de match des équipes adverses, mais il pourrait rapidement devenir un problème.

Il est quand même difficile de se démarquer dans une formation qui compte sur des joueurs d’avant comme Jason Robertson, Roope Hintz, Tyler Seguin, Jamie Benn et Mason Marchment, pour ne nommer que ceux-là.

L’Ontarien de 19 ans tire toutefois son épingle du jeu, lui qui a fait directement le saut de la Ligue junior de l’Ontario (OHL) à la Ligue nationale de hockey (LNH).

«C’est évidemment un gros ajustement par rapport au hockey junior. Je m’ajuste et j’apprends encore. J’ai l’impression de m’améliorer chaque jour», a reconnu samedi après un entraînement au Centre Bell celui qui a amassé 124 points en 68 rencontres avec les Spitfires de Windsor, l’an dernier.

Johnston, que Dallas a sélectionné au 23e rang du repêchage de 2021, reconnait toutefois que de se joindre à un groupe aussi performant a beaucoup facilité les choses.

Comme Robertson?

Il y a trois ans, le 15 février 2019, c’est Robertson qui s’amenait pour un match à Montréal. Encore relativement inconnu, l’ailier gauche venait d’amasser son premier point dans le circuit Bettman. Il est depuis devenu le meilleur attaquant des Stars.

«Je vais essayer de tracer ma propre voie, mais ce serait agréable d’avoir la même courbe d’apprentissage que Robertson. Il est un élément important de cette équipe. Vous avez pu constater tout son impact ces dernières années, surtout qu’il est encore très jeune», a expliqué Johnston.

«Il y a trois ans, c’est la confiance que je devais trouver. Lui, il vient d’arriver et il nous montre qu’il a la confiance. Il est peut-être en avance sur moi au même âge. Il est ici pour une raison. Il est un joueur très talentueux», l’a complimenté Robertson.

Les jeunes joueurs qui arrivent dans la LNH amènent avec eux un élément de surprise. Malgré leur inexpérience, les nouveaux venus comme Johnston chez les Stars, ou Juraj Slafkovsky et Kaiden Guhle pour le Canadien, peuvent bouleverser un plan de match.

«Je ne suis dans la LNH que depuis trois ans, mais les jeunes qui montent, ils ont tous un talent particulier. Ils ont tous un petit quelque chose de plus», a fait remarquer Robertson.

Comme on se retrouve!

Pas plus tard qu’en juin, Johnston et les Spitfires prenaient part à la finale de la OHL. Leurs adversaires, les Bulldogs de Hamilton et un certain Arber Xhekaj.

Affronter le robuste défenseur n’est évidemment pas une partie de plaisir. L’attaquant a plaisanté en rappelant leurs physiques, l’arrière du Canadien faisant 6 pi 4 po et 238 lb. Johnston, à 6 pi 1 po et 185 lb, n’est pas le plus petit, mais son style est diamétralement opposé à celui de Xhekaj.

Une chose est sûre, il n’aurait pu prédire que leur prochain face-à-face se ferait dans la LNH.

«Évidemment, il est un très bon joueur. Il a plusieurs outils qui lui rapportent du succès. C’est assez difficile pour les jeunes joueurs de faire le grand club. Il fait déjà bien, il a montré ce dont il était capable», a-t-il reconnu.