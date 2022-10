FAA encore en finale!

Dans une véritable bataille des générations, Félix Auger-Aliassime a battu le vétéran français Richard Gasquet en deux manches de 7-6(2) et 7-6(3), samedi au tournoi d’Anvers, en Belgique, pour atteindre une deuxième finale consécutive.

Le Québécois de 22 ans aura les yeux rivés sur un autre trophée, lui qui a triomphé la semaine dernière à Florence. Gasquet, 36 ans, n’a toutefois pas laissé un pouce à son jeune adversaire, l’amenant chaque fois au bris d’égalité.

Les deux hommes ont fait preuve d’une grande discipline au service. Chacun a mis un peu plus de 65 % de ses premières balles en jeu, et Auger-Aliassime a même obtenu 85 % des points de ces circonstances. Il s’est également offert la seule balle de bris de la rencontre, en deuxième manche, que Gasquet a sauvée promptement.

Le 10e joueur mondial, qui est la deuxième tête de série de l’événement, a démontré une fois de plus toute sa puissance en réussissant 22 as et 45 coups gagnants.

«FAA» se mesurera en finale à l’Américain Sebastian Korda, qui a vaincu plus tôt dans la journée l’Autrichien Dominic Thiem en trois manches de 6-7(4), 6-3 et 7-6(4). Le 36e joueur au classement de l’ATP et Auger-Aliassime se sont croisés deux fois auparavant, remportant chacun un duel.

Leur dernier rendez-vous a eu lieu au mois d’avril dernier, quand Korda l’avait emporté en deux sets identiques de 6-2.