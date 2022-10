Coupe du monde : les Canadiennes connaissent leurs rivales

La sélection nationale canadienne de soccer féminin se mesurera à l’Australie, l’Irlande et le Nigeria dans le cadre de la phase de groupe de la Coupe du monde de soccer de 2023.

Le tirage au sort s’est tenu samedi à Auckland, en Nouvelle-Zélande. La prestigieuse compétition se déroulera du 20 juillet au 20 août prochain dans ce pays et en Australie.

Les Canadiennes ont atterri dans le Groupe B et sont considérées comme les favorites de ce regroupement, elles qui pointent au septième rang mondial. L’Australie, l’Irlande et le Nigeria sont respectivement 13e, 24e et 45e.

En 2019, lors de la dernière Coupe du monde, le Canada a vu son parcours prendre fin en huitième de finale. Le meilleur résultat de l’unifolié à cet événement est une quatrième place, lors de l’édition 2003.

Les championnes en titre, les Américaines, sont dans le Groupe E avec les Pays-Bas et le Vietnam. Il reste par ailleurs encore une équipe à déterminer via des qualifications dans ce regroupement.