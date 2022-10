CF Montréal: un défi de taille

Ç’a été difficile contre Orlando dimanche dernier, et ça le sera encore plus ce dimanche pour le CF Montréal contre le New York City FC, qui lui a toujours causé des ennuis.

Le Bleu-blanc-noir a beau avoir fini au deuxième rang de l’Association de l’Est avec 65 points, dix de plus que ses visiteurs du jour, il devra exorciser un démon pour l’emporter dimanche après-midi, car le NYCFC n’a jamais perdu au Stade Saputo (4-0-2).

Mais on peut faire dire ce qu’on veut aux chiffres, alors on va se faire plaisir avec une statistique qui fait notre affaire. Le CF Montréal présente une fiche de cinq victoires en autant de rencontres éliminatoires au Stade Saputo.

Vous en voulez plus ? Dans ces cinq rencontres, les Montréalais ont marqué dix buts contre trois accordés et ont tiré de l’arrière pendant seulement quatre minutes ; c’était contre le Crew de Columbus en 2015.

On va toutefois vous mentionner que New York n’a pas perdu à ses quatre derniers matchs éliminatoires à l’étranger, trois de ces rencontres atteignant la séance de tirs au but.

Pas joli

Pour une raison ou pour une autre, New York City est une véritable bête noire pour les Montréalais, qui présentent une fiche de 2-9-5 contre l’équipe du Bronx.

Cette année, les New-Yorkais l’ont emporté 4 à 1 au Yankee Stadium en début de saison et ils ont fait match nul 0 à 0 au Stade Saputo au cœur de l’été.

«Lors du premier match contre eux, ce n’était pas joli et nous avons eu un peu de difficulté à la maison, a reconnu Djordje Mihailovic vendredi. C’est notre troisième match contre eux, nous allons devoir changer des choses et les surprendre un peu. Je pense qu’ils s’attendent à quelque chose de nous, mais il faut leur proposer quelque chose de différent pour gagner.»

La solution pourrait-elle passer par le retour dans la formation partante de Romell Quioto, dont le dernier départ remonte au 27 septembre ? Il est en tout cas remis de sa blessure à la cuisse.

«Il a fait partie du groupe la semaine dernière. Là, il va beaucoup mieux donc selon comment ça va se passer, il sera opérationnel. On verra comment on va l’utiliser», a indiqué Wilfried Nancy vendredi.

Variation

New York City possède de belles qualités offensives, malgré la perte de l’Argentin Taty Castellanos au cours de l’été.

C’est cependant une formation qui est plus complète qu’elle en a l’air. Elle est aussi capable de briller dans le jeu défensif et elle peut certainement opposer une pression haute pour déranger le schéma de jeu montréalais.

«C’est une équipe qui a de bons joueurs techniquement et qui aime bien combiner. La dernière fois qu’on a joué contre eux, ils ont été plus défensifs», a d’abord noté Nancy.

«Est-ce que c’est nous qui leur avons posé des problèmes par rapport à ça ou si c’est eux qui l’ont choisi ? Je ne sais pas. C’est un match différent.»

Déranger

Pendant que Montréal a défait Orlando 2 à 0 au premier tour, les New-Yorkais se sont chargés de l’autre équipe de la Floride en battant l’Inter Miami CF par la marque de 3 à 0 au Citi Field, puisque les Yankees utilisaient le Yankee Stadium.

Dimanche dernier, Orlando a été particulièrement efficace pour pourrir la vie des Montréalais, notamment en cassant continuellement le rythme de la rencontre. C’est une stratégie qu’on pourrait revoir dimanche, selon Djordje Mihailovic.

«Ils ont connu un bon match contre Miami et ils vont probablement tenter de nous rendre la vie dure mentalement, un peu comme Orlando l’a fait, mais ils sont aussi très bons avec le ballon alors ça sera un match différent.»

«C’est difficile de mettre des mots sur l’opportunité qui se présente à nous, a poursuivi Mihailovic. Peu de joueurs ont l’occasion de vivre des victoires en séries et surtout de vivre le genre d’équipe que nous avons et l’ambiance qu’il y a dans notre vestiaire.»

L’adversaire en 5 points

En ascension

Grâce à sa victoire de 3 à 0 contre Miami au premier tour, le New York City FC a remporté ses quatre derniers matchs, mais tout n’a pas été rose puisque juste avant, l’équipe a vécu une séquence de rencontres au cours desquelles elle n’a amassé que cinq points et marqué seulement dix buts.

Talles Magno y sera

Mauvaise nouvelle pour le CF Montréal : le redoutable attaquant brésilien de 20 ans, Talles Magno, sera de retour dans la formation du NYCFC. La jeune pépite a récolté sept buts et dix passes en 34 matchs.

Pereira en relève

Le New York City FC s’est cherché longtemps quand Taty Castellanos est parti avec ses treize buts à la mi-juillet. Gabriel Pereira a pris la relève avec cinq filets, le seul joueur à avoir marqué plus de trois buts depuis son départ.

Ils sont affamés

Les New-Yorkais ont été particulièrement affamés contre Miami au premier tour. Ils ont décoché pas moins de 27 tirs, dont 9 étaient cadrés. On est loin du match sans tir cadré pour James Pantemis la semaine dernière. Il aura du boulot dimanche.

Très équilibré

New York City se montre très équilibré en attaque et en défense. Ils ont marqué 29 buts en première demie et 28 en seconde demie. Ils en ont accordé 21 dans les 45 premières minutes de jeu et 20 dans les 45 suivantes.

Wilfried Nancy a pris des notes

Il s’agira d’un troisième rendez-vous entre ces deux clubs cette saison, et le CF Montréal ne l’a toujours pas emporté. Les astres sont-ils alignés ? On le saura quelque part entre 15 h et 16 h.

Ce qu’on sait, c’est que Wilfried Nancy a pris des notes lors des deux premières rencontres et qu’il les a précieusement conservées.

«On se base sur ce qu’on a fait, a-t-il expliqué vendredi. On a perdu le premier match 4 à 1, on revenait du Mexique, c’était compliqué, on avait fait pas mal d’heures [de route]. On aurait mérité de revenir au score, on a eu beaucoup d’occasions.

«J’avais adoré l’état d’esprit. Je me rappelle qu’à la mi-temps je m’étais agacé à l’endroit des joueurs, mais qu’à la fin du match, je leur avais dit que c’était ça qu’on voulait.»

Satisfaits

Après ce premier rendez-vous en début de saison, les deux formations se sont revues au Stade Saputo en juillet, dans une rencontre bien différente qui s’est terminée 0 à 0.

«Lors du match à la maison, on avait fait un bon match, se souvient Nancy. On n’avait pas mis de but, mais on était satisfaits parce qu’on sait que c’est le champion en titre.»

S’il mentionne le championnat remporté en finale l’an passé, ce n’est certainement pas en raison d’un complexe d’infériorité.

«Le fait qu’ils soient champions ne change rien, on sait qu’on va affronter un bon adversaire. On les respecte, mais on n’a pas peur d’eux.»

Avantage ou pas ?

Vous avez déjà vu un match local du New York City FC au Yankee Stadium ? C’est déroutant à cause de toutes les traces visibles du terrain de baseball, et c’est sans parler du fait qu’il s’agit de la plus petite surface de la MLS.

À l’opposé, le CF Montréal joue sur le plus grand terrain de la ligue, ce qui peut offrir un petit avantage au Bleu-blanc-noir. Mais on parle d’un tout petit avantage qui est négligeable, selon Nancy.

«Comme leur terrain est particulier, on note les animations qu’elles soient offensives ou défensives. On sait qu’on aura un petit peu plus de temps parce que notre terrain est un peu plus grand.»

Pour sa préparation, il avoue ne pas regarder beaucoup de rencontres disputées au Yankee Stadium.

«On regarde toujours plus de matchs à l’extérieur qu’à domicile quand ils viennent à la maison et après, on s’ajuste.»