À TVA SPORTS | Stars - Canadiens

Les Canadiens ont rendez-vous avec les Stars de Dallas, à Montréal, et auront l’occasion de signer un troisième gain consécutif – quatrième à domicile.

Voyez ce match en cours sur les ondes de TVA Sports et suivez tous les détails ici même. Le pointage est de 3-2 Stars en 2e période.

La saison dernière, le CH a dû attendre jusqu’à son 50e match de la saison pour remporter deux matchs consécutifs.

Les Stars présentent un excellent dossier de trois victoires et un échec en prolongation à leurs quatre premiers matchs, rendement bon pour le tout premier rang dans l’Ouest.

SOMMAIRE

3e période

00:00 - Début de la troisième.

2e période | 4-2 Stars | Tirs : DAL 11 - MTL 12

20:00 - Fin de la période médiane.

19:43 : But! Esa Lindell marque le 4e but des Stars et c'est 4-2 avec 16 secondes à jouer en 2e.

15:58 - BUT! Arber Xhekaj marque son 1er but dans la LNH! L'avance des Stars réduite à 3-2!

UN PREMIER BUT POUR XHEKAJ DANS LA LNH -

07:55 - Joe Pavelski, du haut de l'enclave, tente d'en marquer un troisième. Jake Allen se dresse.

04:31 - Sur un jeu de passes efficace, Jason Robertson tire dans la partie supérieure et creuse l'écart avec l'homme en plus. 3-1 Stars.

03:06 - Kirby Dach est chassé pour un coup de bâton à l'endroit de Radek Faksa. Supériorité Dallas.

01:03 - Brendan Gallagher tente un tir, glisse sur un bâton et heurte violemment la bande. En douleur, il quitte la patinoire avec l'aide des soigneurs (il revient quelques minutes plus tard).

00:18 - Joe Pavelski donne le ton avec son 2e du match. 2-1 Stars.

PAVELSKI PARTIE 2 -

00:00 - Début de la période.

1re période | 1-1 | Tirs : DAL 12 - MTL 14

20:00 - Fin de la période.

15:35 - BUT! À la suite d'un revirement, Mike Hoffman s'empare d'un juteux rebond et marque son 1er but de la saison. C'est 1-1.

Mike Hoffman inscrit sur premier but de la saison -

11:50 - Johnathan Kovacevic décoche une frappe, arrêt de Jake Oettinger.

09:48 - Christian Dvorak déploie un vif tir du cercle gauche. Jake Oettinger ferme la porte.

06:25 - Johnathan Kovacevic est renversé par le coup de hanche de Luke Glendening.

04:33 - Derrière le filet du CH, Mason Marchment sert un solide coup d'épaule à Johnathan Kovacevic, qui voit des «étoiles».

04:24 - But! Joe Pavelski dégaine du revers et donne l'avance 1-0 aux Stars.

PAVELSKI OUVRE LA MARQUE -

03:11 - Brendan Gallagher chassé pour obstruction. Les deux clubs sont à 4 contre 4 pendant 24 secondes.

01:35 - Luke Glendening chassé pour avoir fait trébucher. Supériorité Montréal.

00:55 - Cafouillage devant le filet, le lancer de Jamie Benn est repoussé par Jake Allen.

00:01 - Nick Suzuki perd la mise au jeu initiale devant Roope Hintz.

00:00 - Début de la rencontre.