Une troisième victoire de suite pour les Tiger-Cats

Les Tiger-Cats de Hamilton seront une équipe à surveiller d’ici la fin de la saison régulière, eux qui ont remporté un troisième match consécutif en venant à bout du Rouge et Noir d’Ottawa 30 à 27, vendredi soir, au Tim Hortons Stadium.

Avec ce gain, les Tiger-Cats (7-10) pourraient se qualifier pour les éliminatoires advenant un revers des Roughriders de la Saskatchewan (6-10), samedi contre les Stampeders de Calgary (10-6).

Le Rouge et Noir (4-13), quant à lui, est éliminé de la course.

Hamilton a perdu son quart-arrière Dane Evans en toute fin de match sur une blessure à la main droite. Bien qu’il n’ait pas lancé de passe de touché, il a inscrit deux majeurs sur des faufilades, dont un au quatrième quart. Il a également réussi le converti de deux points après cette réussite pour niveler le pointage 24 à 24.

Les Tiger-Cats ont obtenu le ballon une dernière fois avec quelques minutes à faire et une égalité de 27 à 27 à briser. L’ancien quart des Alouettes de Montréal Matt Shiltz a remonté le terrain, permettant au botteur Seth Small de faire mouche sur un placement de 30 verges.

Du côté du Rouge et Noir, Nick Arbuckle n’a pas lancé de passe de touché non plus. Sa doublure, Caleb Evans, a toutefois franchi deux fois la zone des buts avec ses jambes lors d’une poussée de 21 points au deuxième quart.

Les deux équipes s’affronteront à nouveau pour le dernier match de la saison régulière, le 20 octobre.