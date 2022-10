Un match à bas pointage pour le CF Montréal?

Le CF Montréal aura une chance en or, devant ses partisans au Stade Saputo, d’atteindre la finale de l’Association de l’Est, dimanche. Il devra toutefois venir à bout d’un adversaire redoutable : le New York City FC.

Les amateurs de paris sportifs auront ainsi une autre occasion d’ajouter un peu de piquant à leur visionnement du match. Les buts pourraient toutefois se faire rares. Voici trois paris à essayer sur Mise-o-jeu + :

Moins de 2,5 buts – 2,05

Le CF Montréal a montré qu’il était en mesure de rivaliser dans des matchs serrés à saveur défensive au premier tour, dans une victoire de 2 à 0 – dont un but sur un tir de pénalité dans les arrêts de jeu de la deuxième demie – contre l’Orlando City SC. Pour sa part, le New York City FC a ralenti offensivement après le départ de Valentin Castellanos, prêté au Girona FC, en première division espagnole. Avant le départ de l’Argentin, la formation de la Grosse Pomme avait trouvé le fond du filet 41 fois en 21 matchs en Major League Soccer. Depuis le départ de l’attaquant, elle a touché la cible 16 fois en 13 matchs. Le premier chapitre de leur ère sans Castellanos s’était d’ailleurs terminé 0 à 0, au Stade Saputo, contre l’organisation de la Belle Province. Un autre duel défensif pourrait donc être dans les cartes.

Résultat du match : nulle – 3,50

Les partisans du CF Montréal qui ont envie de leur prédire une victoire peuvent le faire sans trop de regret, puisqu’une victoire des favoris de la foule rapporterait deux fois le montant de la mise. Ceux qui seront au Stade Saputo pourraient cependant avoir droit à plus de 90 minutes de soccer, puisqu’un match nul est un résultat plus que probable entre ces deux équipes qui pratiquent un style similaire. Le duel entre ces deux formations en saison régulière, à Montréal, s’était d’ailleurs conclu par un tel résultat. Les plus téméraires pourraient même prédire une fin de match en tirs de barrage, ce qui rapporterait six fois la mise initiale.

Romell Quioto : buteur – 5,50

Un match à bas pointage pourrait rendre la tâche difficile aux parieurs qui tenteront d’identifier avec justesse un buteur. Cette tâche est d’autant plus difficile en tentant de trouver un marqueur pour le NYCFC, puisque plusieurs joueurs sont amplement en mesure de réussir le coup d’éclat. Du côté des hommes de Wilfried Nancy, la majorité des occasions passent par les pieds de Djordje Mihailovic, Kei Kamara et Romell Quioto. Ce dernier devrait d’ailleurs effectuer son retour au jeu et sera sans doute visé à quelques reprises par Mihailovic, entre autres, dans la surface de réparation adverse.