Tom Brady fait son mea culpa

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay Tom Brady regrette certaines paroles émises dans un récent balado, pendant lequel il a établi une comparaison plutôt boiteuse.

Le numéro 12 a déclaré en conférence de presse jeudi qu’il n’aurait pas dû faire un lien entre une saison de la NFL et un déploiement militaire.

«J’ai émis un commentaire plus tôt entre le football et l’armée. Ce fut un piètre choix de mots de ma part. Je tiens seulement à exprimer mes sentiments à l’égard des gens que cela a pu toucher. Je m’excuse, a-t-il affirmé. Pour être franc, je ne veux pas trop m’étendre sur le sujet. J’ai une énorme reconnaissance vis-à-vis ceux ayant combattu pour l’armée. [Au football], nous pratiquons un sport et eux défendent notre pays. Ce sont deux réalités différentes.»

Dans «Let’s Go», diffusé cette semaine, Brady a mentionné, dans une discussion relative à la conciliation travail-vie personnelle que «je regarde une année de football comme si je m’en allais dans les tranchées. Et c’est comme si je recommençais de nouveau. Et il n’y a qu’une façon d’y arriver».

«Au bout du compte, votre compétitivité prend le dessus», a-t-il entre autres ajouté.

Brady et les «Bucs» visiteront les Panthers de la Caroline, dimanche. Ils seront en quête d’un quatrième gain en sept sorties cette saison.