Slafkovsky, le 4e plus jeune de l'histoire

D'anciens premiers choix au repêchage ont totalisé 20 points, jeudi soir, et pour une extrêmement rare occasion, les Canadiens de Montréal possèdent un membre faisant partie de ce groupe sélect.

À son cinquième match de la saison, Juraj Slafkovsky a enfilé le premier but de sa carrière face aux Coyotes de l’Arizona.

L’attaquant de 18 ans et 204 jours est devenu le quatrième plus jeune joueur de l'histoire de la concession à ouvrir son compteur dans la LNH, derrière Mario Tremblay (18 ans, 75 jours) le 16 novembre 1974, l’ancien troisième choix au total du CH en 2018 Jesperi Kotkaniemi (18 ans, 118 jours), qui a réussi l’exploit le 1er novembre 2018, puis Claude «Pépé» Lemieux (18 ans, 141 jours), le 4 décembre 1983 face aux Sabres de Buffalo, sur des passes de Tremblay et Gilbert Delorme.

Pour revenir à Slafkovsky, le chef de file du dernier repêchage est désormais le plus jeune joueur d'origine slovaque de l'histoire de la LNH à marquer son premier but, éclipsant la marque précédente de l’ex-vedette du Wild du Minnesota Marian Gaborik (18 ans, 235 jours), le 6 octobre 2000.

«La force des jeunes»

Les jeunes des Canadiens étaient au rendez-vous dans l’éclatante victoire face aux Coyotes et d’autres choix de premier tour se sont mis en évidence.

Outre le premier de Slafkovsky, Cole Caufield a fait scintiller la lumière rouge pour la 26e fois depuis le 10 février, date du premier match de Martin St. Louis en tant qu’instructeur en chef du Tricolore.

Caufield l’a facile! -

Enfin, Nick Suzuki a inscrit son deuxième but en situation de lancer de punition, lui permettant par le fait même d’égaler un record de concession.

Suzuki en met plein la vue avec ce but! -

Selon le département des statistiques de Sportsnet, seulement quatre autres joueurs se sont vus octroyer plus d’un lancer de punition dans l’uniforme bleu-blanc-rouge : Jonathan Drouin, Mats Naslund, Guillaume Latendresse et Robert «Bobby» Rousseau, recrue de l’année en 1961-1962.

Ailleurs dans la LNH

Parmi les anciens numéros 1 de leur encan à s’illustrer, jeudi, Connor McDavid et Ryan Nugent-Hopkins ont chacun récolté quatre points pour mettre fin à la séquence victorieuse des Hurricanes de la Caroline en match d’ouverture locale.

Rasmus Dahlin (six points en quatre sorties) est devenu le premier défenseur de l'histoire de la Ligue avec une séquence de quatre buts consécutifs en ouverture de saison et son coéquipier Alex Tuch s’est approprié le statut du premier joueur natif de New York à enregistrer un tour du chapeau avec les Sabres. L’arrière Owen Power a pour sa part récolté deux aides.

Sabres vs Flames 20 octobre 2022 -

Premier choix au total en 2017, le capitaine des Devils Nico Hischier a amassé un but et trois points. L'attaquant Jack Hughes, sélectionné au tout premier rang en 2019, a enfilé son premier de la saison.

Dominant en ce début de saison, le joueur de centre des Penguins Sidney Crosby a inscrit une aide.

L'attaquant des Bruins Taylor Hall (un but) et l'attaquant des Maple Leafs Auston Matthews (un aide) se sont également signalés.