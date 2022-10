Robertson, l’étincelle dont les Leafs avaient besoin?

Arrivé en renfort au sein d’une équipe éprouvant quelques ennuis, le jeune Nicholas Robertson a brillé dans la victoire des Maple Leafs de Toronto de 3 à 2 aux dépens des Stars de Dallas, jeudi.

À son premier match de la saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH), l’attaquant de 21 ans a inscrit un doublé, dont le but victorieux en prolongation.

Sur la séquence, il a subtilisé le disque à Jamie Benn en zone défensive avant de parcourir la glace avec Morgan Rielly et Auston Matthews dans une descente à trois contre un. Le tireur d’élite américain a mis la table au violent lancer sur réception de Robertson, qui a mis fin aux hostilités.

«J’étais dans un trois contre un avec le meilleur joueur et l'un des meilleurs défenseurs de la ligue, a raconté le frère cadet de Jason Robertson, des Stars. C’était donc plutôt facile d’enfiler l’aiguille.»

«C’était très excitant. J’étais tellement fébrile. Tu rêves de ce genre d’exploit, de marquer un but en prolongation dans la LNH. Maintenant, je dois continuer sur cette lancée et mériter ma place tous les jours.»

Puisque la blessure à long terme de Matt Murray a permis d’épargner temporairement près de 4,7 millions $ sous le plafond salarial, les Leafs ont pu rappeler le défenseur Victor Mete et les attaquants Wayne Simmonds et Robertson de leur club-école, il y a un peu moins d’une semaine.

Celui-ci ne s’est pas laissé décourager après un autre passage avec les Marlies dans la Ligue américaine de hockey (LAH), même s’il a peiné à digérer la décision de l’état-major torontois initialement.

«J’ai eu des hauts et des bas, a avoué le Californien. C’était difficile d’accepter que je me sois fait rétrograder pour des raisons financières. Mais une soirée comme celle de jeudi était un baume. Je ne veux pas que ce soit l’affaire d’un soir seulement. Je veux être constant, bien jouer et aider l’équipe.»

Envoyer un jeune attaquant sans trop d'expérience en prolongation était une stratégie calculée aux yeux de l’entraîneur-chef Sheldon Keefe.

«J’ai dû me convaincre de ne pas l'envoyer plus tôt dans la mêlée en période supplémentaire, a-t-il avoué. J’ai trouvé qu’il a joué un bon match. Il se sentait bien sur la patinoire.»

Ancien choix de deuxième tour en 2019, Robertson a inscrit quatre points en 17 parties dans la LNH et 46 points en 50 matchs dans la LAH.

Le meilleur à venir

Même s’ils n’ont disputé que cinq matchs en 2022-2023, les Maple Leafs (3-2-0) ont déjà été visés par les reproches de leur pilote. Keefe s’est particulièrement acharné sur les meneurs de l’équipe après la défaite de 4 à 2 subie aux mains des Coyotes de l’Arizona, lundi dernier.

Après six éliminations consécutives d’entrée de jeu en séries depuis l’arrivée de Matthews dans le circuit, on peut comprendre l’impatience de la direction.

Les Leafs ont toutefois joué un bien meilleur match face aux Stars et ont toutes les raisons de croire qu'ils seront en mesure de redresser la barque.

«Nous savons que nous devons continuer de bâtir et devenir meilleurs. C'est à cela que la saison régulière sert, a estimé l’attaquant Alexander Kerfoot. Nous ne sommes même pas près de la meilleure version de nous-mêmes.

«Nous ne devons rien lâcher, rester unis en tant que groupe, savoir que nous devons travailler plus fort. Nous serons ainsi dans une meilleure situation.»

Les Maple Leafs seront mis à l’épreuve lors d’un voyage de cinq matchs dans l’Ouest, qui s’amorcera samedi à Winnipeg, où ils affronteront les Jets.