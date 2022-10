Que faudra-t-il aux Canucks?

En date de vendredi avant-midi, une seule équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) n’avait pas encore obtenu une victoire cette saison, soit les Canucks de Vancouver, qui continuent de se tirer dans le pied en bousillant des avances à répétition.

Contrairement aux quatre duels précédents, les hommes de l’entraîneur-chef Bruce Boudreau n’ont pas détenu une priorité de deux buts ou plus, jeudi, face au Wild du Minnesota.

Cependant, ils ont eu les devants par un filet à deux occasions et encore une fois, l’adversaire a comblé le retard pour se sauver avec la victoire.

À St. Paul, c’est Kirill Kaprizov qui a prolongé les misères des Canucks en touchant la cible en période supplémentaire, dans un gain de 4 à 3.

Dans le clan des visiteurs, tous essayaient de trouver du positif. La bonne nouvelle, c’est que les joueurs retrouveront leurs partisans samedi en disputant leur match local inaugural contre les Sabres de Buffalo.

«Ce n’est pas un secret : nous sommes tous frustrés. Selon moi, on a joué nos 60 meilleures minutes de l’année et on n’a pu trouver le moyen de gagner; c’est ici que l’expérience et le leadership entrent en jeu, a commenté le capitaine Bo Horvat au site NHL.com. Il faut creuser davantage et se sortir de cette impasse. Une fois que ce sera fait, le vent soufflera de notre côté.»

Toujours à la recherche d’un 600e gain en carrière dans la LNH, Boudreau estime que ses joueurs comprendront rapidement ce qu’ils doivent effectuer. Il ne faut pas perdre espoir et à ce propos, il peut évoquer la formation 2015-2016 des Ducks d’Anaheim qu’il dirigeait. Ceux-ci avaient triomphé une fois à leurs neuf premières sorties avant de conclure la campagne au sommet de leur division.

«Je leur ai dit aujourd’hui : "l’une des choses qui arrivent lorsque vous ne gagnez pas malgré votre fort désir de l’emporter, c’est que vous commencez à suivre de bonnes habitudes. Celles-ci se poursuivront. Vous allez peut-être encore perdre quelques rencontres, mais une fois cette éthique de travail bien en place, vous gagnerez et vous conserverez la méthode." C’est normalement une façon d’obtenir du succès», a-t-il dit.

Crédit photo : AFP

Grosse séquence

Avec une fiche de 0-3-2 et l’avant-dernier rang de la section Pacifique, Vancouver ressent déjà de la pression et la séquence de six parties sur sept à domicile pointant à l’horizon devrait en dire long sur leur destinée.

Le tout précédera une série de cinq affrontements dans l’est du continent en novembre et il faudra amasser le plus de points possible pour revenir au cœur de la lutte.

Au moins, les joueurs sont heureux de revenir en ville. «Évoluer devant nos partisans représente un fait que nous apprécions.

Certes, on s’est retrouvé à l’extérieur durant un bout de temps et quand on ne gagne pas, ça semble encore plus long», a mentionné le gardien Thatcher Demko au quotidien «The Province».