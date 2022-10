Padres-Phillies: rendez-vous à «Philly»

La série de championnat de la Ligue nationale entre les Padres de San Diego (1-1) et les Phillies (1-1) se transporte du côté de Philadelphie, ce soir, et si on se fie à une statistique du baseball majeur en lien avec les matchs numéro 3, le résultat pourrait être très intéressant pour la suite des choses.

Depuis le début du format des séries de sept matchs, l’équipe qui remporte la troisième rencontre après une égalité de 1-1 a gagné le championnat 67 fois sur 97 (69%).

Les Phillies ont jusqu’ici une fiche immaculée de 2-0 à domicile en éliminatoires, tandis que les Padres ont un dossier de 3-2 sur les terrains adverses.

Au premier match de cette confrontation, mardi, les Phillies ont savouré la victoire grâce aux sept manches sans point de l’artilleur Zack Wheeler.

Le lendemain, les Padres ont riposté en marquant sept points sans réponse en route vers une victoire 8-5 au Petco Park.

C’est Joe Musgrove (10-7 en 2022) qui obtiendra le départ pour les visiteurs. Le droitier a cumulé une moyenne de points mérités de 2,93 en 13 manches depuis le début des éliminatoires. Il a été solide contre les Mets de New York lors de la série du meilleur deuxième, puis efficace contre les Dodgers de Los Angeles dans la série de section, n'accordant que deux points sur un double de Freddie Freeman.

Chez les hôtes, le gaucher Ranger Suárez (10-7) effectuera son deuxième départ des éliminatoires. Moins en contrôle lors du premier match de la série contre les Braves d’Atlanta, il a accordé cinq buts sur balle en seulement trois manches et un tiers, mais n’a alloué qu’un point. Le 23 juin face à ces mêmes Padres, il a concédé deux points en sept manches.

Les Phillies accueillent leur premier match d’une série de championnat depuis le 21 octobre 2010, contre les Giants de San Francisco.