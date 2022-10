Les maillots d’Alphonso Davies retirés des tablettes?

Un froid s’est installé entre la fédération canadienne de soccer et sa jeune étoile Alphonso Davies, dont l’agent empêcherait désormais la vente de ses maillots aux couleurs de l’unifolié.

Dans une déclaration faite au réseau TSN, Nick Huoseh a expliqué avoir demandé à Canada Soccer que les chandails de son client ne soient plus vendus par l’organisation via son site web et l’entreprise Fanatics. Le représentant du joueur de 21 ans argue que les athlètes devraient recevoir une partie des profits de la vente de leurs dossards.

«Les joueurs de l’équipe nationale n’ont jamais reçu de redevances pour les ventes de maillots, et ils devraient. Nous ne désirons que ce qui est juste et ils peuvent et doivent absolument le faire», a indiqué Huoseh en entrevue avec le média canadien, vendredi.

Davies est l’un des joueurs les plus populaires au pays. L’étoile du Bayern Munich est en grande partie responsable de la qualification du Canada pour la Coupe du monde, qui s’amorcera dans un mois. Or, Canada Soccer n’a pas négocié ses droits d’image, persiste Huoseh.

Ce dernier aurait refusé au mois d’août que Davies participe – avec trois autres membres des équipes nationales masculines et féminines – à une campagne de publicité pour Gatorade. Il aurait expliqué à Canada Soccer que seules les entreprises avec lesquelles son client à des ententes personnelles pouvaient utiliser son image.

Depuis plusieurs années, le latéral canadien fait affaire avec Nike et la Banque de Montréal (BMO).

Des négociations entre le clan de Davies et la fédération seraient en cours, mais aussi entre Canada Soccer et l’Association des joueurs de l’équipe nationale de soccer masculin, un regroupement nouvellement formé en août.