Les Lions s’inclinent d’entrée de jeu

Les Lions de Trois-Rivières n’ont pas été en mesure de donner une raison de célébrer à leurs partisans lors de leur match d’ouverture, vendredi au Colisée Vidéotron, eux qui se sont inclinés 4 à 3 en prolongation face aux Mariners du Maine.

C’est donc la deuxième fois en autant de campagnes que la formation de la Mauricie est incapable de gagner son premier match à domicile, elle qui avait perdu 6 à 3 en 2021, face aux Growlers de Terre-Neuve. Cette fois, au moins, les hommes d’Éric Bélanger ont été en mesure d’amasser un point au classement.

En prolongation, Nick Jermain a profité du relais de Cameron Askew, lors d’une descente à deux contre un, pour déjouer le gardien Philippe Desrosiers.

Les fins de période ont particulièrement fait mal aux favoris de la foule, qui ont accordé un but dans les deux dernières minutes d’un engagement à deux reprises, lors de chacun des deux premiers vingt, chaque fois avec un homme au cachot. Le deuxième, une réussite de Mathew Santos, a été marqué avec une seconde à jouer à la période.

Pour leur part, les Lions ont inscrit tous leurs filets à cinq contre cinq. Cameron Hillis, Olivier Galipeau et William Leblanc ont été les buteurs.

Devant le filet de l’équipe locale, Desrosiers a finalement cédé quatre fois sur 23 lancers, tandis que son vis-à-vis, Brandon Bussi, s’est dressé devant 37 des 40 lancers des Lions.

Par ailleurs, les Lions ont accueilli la plus grande foule de leur jeune histoire, alors que 4575 personnes ont franchi les portes du Colisée Vidéotron. L’organisation a d’ailleurs vendu tous ses billets assis, en plus de débloquer plus de places debout.

• Avec la collaboration de Marie-Michelle Martel, TVA Nouvelles