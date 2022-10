Les Carabins déjà en mode éliminatoire

Une prise de conscience: voilà comment certains membres des Carabins de l’Université de Montréal ont réagi après le dur revers face au Rouge et Or de l’Université Laval, dimanche dernier.

Les Bleus ne perdront pas de temps à lécher leurs blessures, eux qui seront en quête d’une dose de confiance avant les matchs éliminatoires.

«On est déjà en mode éliminatoires. On sait à peu près où on va finir au classement. Ce qu’on veut, c’est s’améliorer de semaine en semaine pour entrer avec la meilleure équipe possible, avec la meilleure énergie possible», a soutenu l’entraîneur-chef Marco Iadeluca, jeudi.

À moins d’une surprise de taille, les Carabins termineront derrière le Rouge et Or. Même s’il y a une victoire partout entre les deux rivaux, les hommes de Glen Constantin auront l’avantage au niveau des points, surtout avec leur gain de 22 à 3.

Ce résultat est venu mettre une tache d’encre sur la copie parfaite remise jusqu’ici par l’UdeM. Or, il n’empêche pas les joueurs ni l’entraîneur de dormir la nuit. L’objectif est d’apprendre dans la défaite pour revenir plus fort.

«On est en bonne position parce que cette défaite est arrivée là plutôt qu’en éliminatoires, a reconnu le receveur de passes William Legault. Cette défaite-là va juste nous rendre meilleurs, pour être honnête. Il faut tourner la page.»

«On est des compétiteurs. On aimerait mieux ne jamais avoir de défaite, mais on met l’accent sur le processus ici, a rebondi Iadeluca. Quand tu as une défaite, tu oses aller chercher du positif de ça. Il faut apprendre de ça, apprendre des choses qu’on a moins bien faites. Ça nous a permis de voir certaines faiblesses, certaines lacunes à améliorer dans tous les aspects.»

Crédit photo : PHOTO COURTOISIE / JAMES HAJJAR

Un adversaire imprévisible

Parmi les choses à corriger, l’attaque semble le plus gros morceau. Iadeluca n’a pas donné de consignes particulières aux demis offensifs à l’entraînement après cette maigre récolte de trois points.

Les joueurs sont évidemment conscients que l’équipe n’ira pas très loin sans inscrire de touché. Samedi, l’offensive tentera de se relancer contre le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

«C’est sûr qu’on a besoin d’une bonne dose de confiance pour entrer en éliminatoires après le dernier match [contre Laval]. On va vraiment essayer de mettre l’attaque en marche, c’est quelque chose qu’on essaie de faire depuis le début de la saison, peu importe l’équipe», a assuré le receveur Dudley Jones.

Crédit photo : Crédit photo: Marcel Tremblay/Agence QMi

La formation de l’Estrie a perdu ses deux derniers duels et a été la première victime des Redbirds de McGill, samedi dernier. Les Verts ont été vaincus 50 à 36.

Il s’agit d’une performance aux antipodes de celle qu’ils avaient livrée face aux Carabins à la mi-septembre, quand ils avaient failli causer la surprise pour finalement plier l’échine 24 à 20.

«Les adversaires sont différents. Parfois, on voit un match extrêmement offensif une semaine et la semaine suivante, c’est un match défensif, et vice versa, a mentionné Iadeluca. C’est une bonne équipe de football, l’autre bord.

Autant du côté offensif qu’en défensive. Ils ont donné beaucoup de points cette semaine, mais ils ont joué du gros football défensivement depuis le début de l’année. Un match ne fait pas une saison.»

Ce match au Stade de l’Université de Sherbrooke, l’avant-dernier des Carabins, sera diffusé sur les ondes de TVA Sports, samedi, dès 13 h.