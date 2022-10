Le NYCFC s'attend à «un match fantastique» à Montréal

La défense du titre de champion de la Major League Soccer (MLS) du New York City FC passe par Montréal.

Au Stade Saputo dimanche, l’équipe de la Grosse Pomme s’attend à un duel très compétitif. Celui-ci sera présenté à TVA Sports et sur TVA Sports Direct à compter de midi.

Les deux clubs croiseront le fer avec pour enjeu une place en finale de l’Association de l’Est face au champion de celle-ci, l’Union de Philadelphie. Les visiteurs tiennent d’ailleurs en haute estime le CF Montréal, qui a terminé tout juste devant eux au classement.

«C’est l’un des adversaires les plus difficiles que nous avons affrontés cette année – peut-être le plus difficile –, alors ce sera un gros défi, a souligné sur le site web de son équipe le défenseur Anton Tinnerholm. Quand vous avez le même style que l’adversaire, ça pourrait donner un match fantastique qui pourrait aller d’un côté comme de l’autre, ou vous jouez dans les pieds des autres et ça peut se terminer 0 à 0.»

C’est justement par le pointage de 0 à 0 que le plus récent rendez-vous entre les deux équipes s’est conclu, le 30 juillet, au Stade Saputo. New York l’avait emporté 4 à 1 en mars, mais le CF Montréal était encore loin d’avoir atteint son plein potentiel.

«Nous avons très bien défendu à Montréal, mais le problème était que nous n’avions pas assez souvent la balle, a reconnu l’entraîneur-chef Nick Cushing. Nous savons qu’ils aiment conserver le ballon, ils veulent s’étendre avec la dernière ligne de trois hommes et transiter par [Samuel] Piette et [Victor] Wanyama.»

D’où l’importance de limiter les espaces et les couloirs pendant le match, a expliqué le pilote par intérim. L’an dernier, c’est le Norvégien Ronny Deila qui avait mené le NYCFC à la Coupe MLS. Ce dernier a toutefois accepté l’offre du Standard Liège, en Belgique, au mois de juin.

Momentum

Lundi dernier, contre l’Inter Miami CF, New York s’est réveillé en deuxième demie en marquant trois buts pour l’emporter 3 à 0. Le Bleu-Blanc-Noir a obtenu un résultat semblable au premier tour en battant l’Orlando City SC 2 à 0. Les similitudes ne manquent pas entre les deux clubs, qui jouent du soccer semblable, et qui sont entrés en éliminatoires avec des séries de victoires.

«Vous ne savez jamais à quoi vous attendre, mais la qualité est là, et ce sera encore plus dur qu’au dernier match. Heureusement, nous avons conclu la saison en force et nous avons gagné cinq parties consécutives, alors nous sentons que nous avons un bon momentum», a assuré Tinnerholm.

«Ils ont une très bonne équipe. Il faut essayer de les empêcher de nous causer des problèmes près de la surface de réparation», a ajouté Cushing, songeant sans doute aux Djordje Mihailovic, Kei Kamara et Romell Quioto.

Si le retour vraisemblable de ce dernier est accueilli à bras ouverts par Wilfried Nancy, celui de l’ailier brésilien Talles Magno le sera aussi par Cushing. En saison régulière, il a accumulé pas moins de sept buts et 10 mentions d’aide.

Le NYCFC sera toutefois sans le milieu de terrain Alfredo Morales, qui a amorcé 21 rencontres cette saison, puisqu’il doit toujours soigner une blessure à une jambe. Le jeune défenseur latéral Tayvon Gray pourrait aussi rater la rencontre.