La cloche pour Jason

Lorsque le CF Montréal marque un but, on entend la cloche retentir dans les tribunes est du Stade Saputo. Dimanche, ce son, si on l’entend, sera porteur d’une émotion encore plus grande.

C’est que voyez-vous, le groupe de partisans 1642 MTL invite toujours des personnalités pour sonner cette magnifique cloche qui est devenue la marque de commerce du club. Par exemple, dimanche dernier, c’était Laurent Duvernay-Tardif qui était responsable de l’actionner.

Cette fois, l’invitée sera Giulia Garofano. Giulia qui? C’est normal si le nom ne vous est pas immédiatement familier. Elle ne vous en tiendra certainement pas rigueur.

Mais parce que vous le demandez, il s’agit de la maman de Jason Di Tullio, l’ancien joueur et ensuite entraîneur du Bleu-Blanc-Noir qui a malheureusement perdu son combat contre un foutu cancer du cerveau à la fin du mois de juillet.

Émotion

Derrière les succès de l’équipe cette saison, il a bien entendu le travail acharné de Wilfried Nancy et de ses adjoints, mais il y a aussi l’esprit de Di Tullio, «la Grinta» comme il l’appelait, ce désir de vaincre, de tout faire pour y parvenir sans ne jamais rien lâcher.

Coïncidence ou pas, depuis qu’il nous a quittés, le 28 juillet, l’équipe n’a perdu qu’un seul des 14 matchs (11-1-3) qu’elle a disputés.

Quand on a demandé à Ismaël Koné ce que représentait pour lui la tâche de Mme Garofano, il a dû prendre une pause pour contrôler ses émotions.

«C’est un moment dur pour le club et pour nous, les joueurs. Peut-être qu’en dehors, vous avez pu voir que ce sont les entraîneurs qui ont été affectés, mais on l’aimait Jason.»

«C’est le premier coach que j’ai eu quand je suis arrivé à Montréal, c’est la première voix que j’ai entendue, alors son décès m’a touché. Le fait que sa mère et sa famille soient derrière nous dans un moment aussi crucial, ça veut tout dire. Il ne faut pas oublier Jason.»

Complicité

Côté terrain, Koné sait faire parler de lui. Il a notamment inscrit un des deux buts dans la victoire de 2 à 0 contre Orlando il y a une semaine. Et on peut dire merci à la complicité qui s’installe entre celui-ci et Djordje Mihailovic.

«Il y a beaucoup de similitudes entre nous et ça se voit dans la façon dont nous bougeons, a indiqué Mihailovic. Je crois que j’ai des passes sur trois de ses quatre buts, alors il doit me payer le souper.»

Vérification faite auprès de Koné, il entend payer la pizza à son ami et coéquipier. Les deux milieux de terrain ont tissé des liens solides l’hiver dernier.

«On est allé s’entraîner pendant deux semaines avec Bologne en Italie et on s’est vraiment rapprochés. En dehors du foot, on a vraiment parlé de différentes choses, dont sa famille et ce qui se passait dans sa vie et vice-versa», a expliqué Koné.

Bonne formule

Les deux hommes sont au cœur d’un changement tactique effectué par Wilfried Nancy qui lui a un peu été imposé par l’absence de Romell Quioto. Lors du dernier match de la saison, contre Miami, il a opté pour une formation à un seul attaquant et quatre milieux.

«C’est un changement tactique et je pense que le fait de jouer cette boîte, ça nous sert», a estimé Koné.

«Nous avons deux gars très expérimentés derrière nous en Vic [Victor Wanyama] et Sam [Samuel Piette] et ça nous donne beaucoup de liberté à Ismaël et moi», a ajouté Mihailovic.

«Ça nous a pris près de deux ans à comprendre ce que l’entraîneur voulait et cette année, nous avons exécuté presque tous ses plans à la perfection, a fait remarquer l’Américain. Quand il y a des joueurs intelligents sur le terrain, ça rend les choses tellement plus faciles.»