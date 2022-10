Justin Mapp: Montréal tatoué sur le cœur

Dans une carrière de seize saisons, Justin Mapp n’en a passé que quatre dans un maillot de l’Impact de Montréal, mais la ville l’a frappé droit dans le cœur.

«Entre Chicago et Montréal, ce sont les deux villes avec lesquelles j’ai gardé une relation», dit au bout du fil celui qui a aussi porté les couleurs de l’Union de Philadelphie et du Sporting de Kansas City.

«Je crois que c’est la façon dont nous avons interagi avec les partisans et ceux-ci m’ont donné beaucoup d’amour alors j’essaie de leur en donner en retour.»

Mapp fait régulièrement des mentions sur son ancien club sur les réseaux sociaux alors ce n’est pas avec un très grand étonnement qu’on a appris, jeudi, qu’il imitait Nacho Piatti pour devenir collaborateur.

Recrutement

De retour à Jackson, au Mississippi, où il a grandi, Mapp gère son académie de développement depuis bientôt quatre ans. Lors d’une longue entrevue avec «Le Journal», il y a quelques années, il avait d’ailleurs mentionné qu’il se voyait dans un rôle d’éducateur après sa carrière.

On ne sent pas qu’il est tombé en bas de sa chaise quand le club l’a récemment contacté pour tâter son intérêt.

«Vassili [Cremanzidis] m’a fait signe il y a quelques semaines pour me demander si j’étais intéressé à les aider dans le recrutement, surtout en ce qui concerne les joueurs universitaires.»

«Dès que j’ai raccroché, je me suis dit que c’était intéressant. Je voulais seulement m’assurer que je pouvais faire cadrer ça dans mon horaire.»

Un mandat

On pourrait parler d’un premier rendez-vous dans le cas présent puisque les deux parties se sont entendues pour collaborer jusqu’à la fin de l’année.

«Pour le moment, c’est jusqu’en décembre, jusqu’au repêchage et on verra par la suite, a expliqué Mapp. L’an prochain, on pourrait faire quelque chose de différent. Les choses pourraient évoluer.»

Mapp aura du pain sur la planche d’ici la séance du SuperDraft qui aura lieu 21 décembre, soit plus tôt qu’à l’habitude.

«J’essaie de contacter des entraîneurs qui font partie de mon réseau, l’objectif est d’établir une première liste pour le camp d’évaluation qui aura lieu à la fin novembre.»

On vous l’a dit, Mapp ne chômera pas d’ici Noël.