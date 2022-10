Jordan Harris dans l’ombre

Un vieux cliché du hockey veut que ce soit aux autres joueurs à saisir le flambeau quand il y a des blessés. À la ligne bleue, le Canadien doit se débrouiller avec quatre recrues en raison des absences de Joel Edmundson et de Mike Matheson.

Si depuis le début de la campagne, Kaiden Guhle a attiré les réflecteurs vers lui grâce à son jeu inspiré, Jordan Harris est aussi l’un des acteurs clés parmi la brigade des défenseurs.

Dans quatre des cinq premiers matchs du CH, Harris a franchi le plateau des 19 minutes. Le numéro 54 forme un très bon duo avec une autre recrue, Johnathan Kovacevic, un arrière acquis au ballottage des Jets de Winnipeg avant le début de la saison.

«Jordan joue très bien, a mentionné l’entraîneur-chef Martin St-Louis. J’aime son patin et je trouve qu’il défend super bien son territoire. Il défend avec ses pieds et son hockey. Il est aussi assez physique, mais il a surtout un bon positionnement défensif. On parle moins de Jordan, mais il fait le boulot.»

Des tirs bloqués

Depuis le début du calendrier régulier, le choix de troisième tour du CH en 2018 a obtenu une passe et il présente un différentiel de +5. L’Américain de 22 ans a aussi montré qu’il n’a pas peur de sacrifier son corps avec 13 tirs bloqués. Dans cette catégorie, il se retrouve au deuxième rang de l’équipe derrière David Savard (27 tirs bloqués).

L’ancien capitaine des Huskies de Northeastern dans la NCAA avait participé à 10 rencontres à la fin de la dernière saison, récoltant un but avec une fiche de +3.

♦ Le CH devait tenir un entraînement à 11 h 30 ce matin au Centre Bell. Martin St-Louis a toutefois été forcé de l’annuler à cause d’un bris d’aqueduc.