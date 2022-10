«Je suis juste chanceux et reconnaissant» - Lucic

Même si les années s’accumulent à son compteur, le vétéran Milan Lucic apprécie encore de jouer au hockey professionnel et il a bien l’intention d’ajouter de nombreuses parties à son total de 1100 en carrière.

L’ancien des Bruins de Boston, des Kings de Los Angeles et des Oilers d’Edmonton est devenu jeudi le 212e hockeyeur de l’histoire de la Ligue nationale (LNH) à atteindre ce plateau en saison régulière. D’ailleurs, les partisans locaux semblent reconnaître sa contribution au sport, car il reçoit des encouragements particuliers évoquant le début de son nom de famille chaque fois qu’il touche la rondelle au Scotiabank Saddledome.

À moins d’une nouvelle signature d’ici là, le joueur robuste de 240 lb profitera de son autonomie complète à l'été 2023, après avoir complété son contrat de sept ans et de 42 millions $. Et il n’a pas l’intention de se retrouver chez les retraités de la LNH dès l’an prochain.

«Je suis juste chanceux et reconnaissant. J’adore le hockey, j’aime compétitionner et être une partie importante de ce groupe. Je demeure heureux de pouvoir vivre quotidiennement le rêve que je caressais quand j’étais enfant», a-t-il mentionné au réseau Sportsnet.

Aussi, Lucic garde en mémoire les paroles de son ex-coéquipier Mark Recchi, avec qui il a remporté la coupe Stanley à Boston en 2010-2011. Les conseils lui sont encore utiles aujourd’hui.

«Il me disait : "joue jusqu’au moment où ils te mettront à la porte. Si ton corps te le permet toujours, fais-le, car peu importe ce que tu feras après le hockey, il n’y a rien comme d’être un joueur de la LNH". Ce sont des mots qui sont restés en moi», a-t-il évoqué.

Encore utile

L’attaquant ne marquera probablement pas 25-30 buts cette saison comme ce fut le cas à ses premières années, mais il demeure un atout au sein d’une équipe qui veut s’imposer. Évoluant dans un trio comprenant Brett Ritchie et Kevin Rooney, il a le mandat de créer des étincelles. Sa ligne a réussi sa mission mardi quand elle a contraint les Golden Knights de Vegas à écoper de quatre punitions d’affilée. Les Flames sont revenus de l’arrière pour l’emporter 3 à 2.

«Je me souviens de ce que m’a souligné Dean Lombardi lorsque je jouais à Los Angeles : "ne perds pas le petit enfant en toi". Depuis, je vis toujours ainsi. Honnêtement, je joue au hockey comme je souhaitais le faire quand j’étais un enfant. C’est la seule chose que je veux faire et je pense que ça explique pourquoi je suis reconnaissant de jouer un rôle à temps plein dans la LNH», a-t-il émis.

«J’ai déjà pris du temps pour voyager et passer du temps en famille, puisqu’en plaçant le tout en perspective et en regardant l’ensemble de cela, je suis chanceux de vivre cette vie et ces rêves; c’est ma réalité et je veux seulement continuer d’en profiter aussi longtemps que possible afin d’en faire un élément positif.»