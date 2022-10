Formule 1: des espoirs pour Aston Martin au Texas?

L’écurie Aston Martin ne connait certainement pas la saison 2022 espérée, mais leurs espoirs d’avoir de bons résultats au Grand Prix des États-Unis, au Texas, ont sans doute augmenté à la suite de la première séance d’essais libres, vendredi.

À bord de sa monoplace, le Québécois Lance Stroll a réussi le quatrième meilleur temps, lui qui a complété le tracé du circuit des Amériques 23 fois. Il a réussi son tour le plus rapide en 1 min 37,460 s.

Son coéquipier Sebastian Vettel, lui, a complété le parcours 24 fois, le plus haut total parmi les 20 pilotes, à égalité avec Fernando Alonso (Alpine), qui sera le coéquipier de Stroll en 2023. L’Allemand a bouclé son tour le plus rapide en 1 min 38,041 s, ce qui lui a valu le 10e temps de la séance.

Personne n’a été plus rapide que Carlos Sainz. Dans sa Ferrari, l’Espagnol a été le seul à descendre sous la barre des 97 secondes, lui qui a réussi un meilleur temps de 1 min 36,857, soit 0,224 seconde plus rapide que son plus proche poursuivant, Max Verstappen, chez Red Bull.

Les pilotes complèteront leur journée avec une deuxième séance, en début de soirée. Une troisième séance et les qualifications auront lieu samedi, tandis que la course sera présentée le lendemain.