«C'était pas mal le fun!» -Martin St-Louis

Au lendemain de l'éclatante victoire de sa troupe, l'entraîneur-chef des Canadiens Martin St-Louis s'est adressée aux médias, vendredi.

Fait cocasse : l'équipe devait procéder à la traditionnelle photo d'équipe au Centre Bell pour la photo d'équipe, mais un problème technique a forcé le club à annuler l'entraînement.

«Je te dirais qu’on a joué lundi, pratiqué mardi et mercredi, puis joué (jeudi). On était ici pour prendre une photo. Il n’y avait pas beaucoup de "coaching" en vue. On a patiné beaucoup cette semaine. Donc, ce n’est pas quelque chose qui dérange les joueurs beaucoup!»

Jeudi, les émotions étaient au rendez-vous face aux Coyotes. Les joueurs ont démontré beaucoup de plaisir à jouer devant leurs partisans. St-Louis ne fait pas exception, lui qui dit avoir trouvé la rencontre «pas mal le fun» derrière le banc.

«C’est une game d’émotion, le hockey. Tu ne peux pas toujours leur demander d’avoir les émotions en contrôle. Il y a des fois où tu les laisser aller. Un premier but, une première bataille... ça arrive une fois.»

«Mener 3-0 tôt dans le match, ce n'est pas quelque chose qui arrive pas souvent. C’est sûr que c’est le fun, mais ce n’est jamais gagné, a-t-il mis en garde. On a gagné, mais je savais comment la troisième se passerait.

«Je l'ai dit aux gars. C'est très difficile quand tu mènes 5-0 en troisième, il y a beaucoup de choses que l’autre équipe va essayer de faire qu'elle ne fait jamais.»