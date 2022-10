CH: une saison qui ne peut qu'être positive

Après cinq matchs et alors que les attentes envers l’équipe étaient extrêmement basses à l’aube de la saison, force est d’admettre que les Canadiens surprennent, en ce début de campagne.

Trois victoires, dont deux acquises contre des puissances de l’Est (Penguins, Maple Leafs) et plusieurs performances très rassurantes des jeunes joueurs du club ont donné un étonnant (et très bon) goût à ces deux premières semaines d’activités.

Actuellement, bien qu’il soit beaucoup trop tôt pour attribuer une quelconque importance statistique à ce rang, le CH occupe dans l’Est la deuxième position des équipes repêchées.

À l’occasion d’une intervention au «TVA Midi», notre journaliste Anthony Martineau a pris la balle au bond et y est allé d’un constat des plus optimistes: que le Tricolore finisse parmi les dernières équipes au classement, qu’il lutte pour une participation aux séries ou qu'il y participe, cette saison 2022-2023 ne pourra qu'être positive pour l’organisation.

Voyez le segment complet en vidéo principale.

«Je veux mettre au clair dès le départ que les Canadiens, surtout avec un gars comme Martin St-Louis derrière le banc, vendront chèrement leur peau à chaque partie. Ils ne seront jamais faciles à battre. Sachant cela, il existe deux scénarios possibles quant à cette campagne.»

Martineau a alors débuté son analyse.

Scénario un

«Le plus probable selon moi : l’équipe se bat bien, mais considérant la puissance de sa division et de ses autres rivaux directs, elle termine quand même dans le bas du classement, donc parmi les 10 dernières formations de la LNH. Et savez-vous quoi? Ça ne serait pas grave du tout! D’une part parce que l’effort et l’attitude seront présents, donc le développement des jeunes ne sera pas affecté, mais surtout parce que le prochain repêchage s’annonce absolument fantastique. On y retrouve plusieurs attaquants, plusieurs joueurs de centre qui peuvent potentiellement changer le visage d’une équipe de la LNH.»

Scénario deux

«Hypothèse plus optimiste, mais probable quand même. Après tout, le sport n’en serait pas à sa première surprise! Le CH bataille ferme pour les séries jusqu’au dernier moment ou mieux : il se classe pour les éliminatoires. Ce scénario, malgré ce que pensent certaines personnes, pourrait aussi être positif. Premièrement, cela voudrait dire que les jeunes se sont développés extrêmement rapidement et ont atteint un niveau de leur développement leur ayant permis de mener un club de la LNH au tournoi printanier. Ce serait extrêmement encourageant!

«Deuxièmement, je sais que plusieurs voudraient voir Montréal terminer bas au classement dans l’espoir de voir Connor Bedard débarquer ici. Mais pourtant, et j’ai fait mes recherches, nul besoin de repêcher parmi les dix premières formations de la LNH pour obtenir un joueur de qualité. Les gars inscrits sur les tableaux ci-bas ont tous été écartés du top-10 de leur année de repêchage, mais sont quand même devenus des joueurs d’impact dans la LNH.»

Anthony Martineau a conclu là-dessus, rappelant du même coup la ligne directrice de son intervention.

«Peu importe l’issue de la saison actuelle, le portrait sera positif pour les Canadiens.»