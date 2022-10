Une journée misérable pour Maude-Aimée LeBlanc

La Québécoise Maude-Aimée LeBlanc a éprouvé toutes sortes d’ennuis durant la première ronde du Championnat des femmes BMW du circuit de la LPGA, jeudi, à Wonju, en Corée du Sud, et se retrouve à l’avant-dernier rang.

La golfeuse a remis une carte de 80, huit coups au-dessus de la normale. Elle peut se consoler à l’idée que la championne du tournoi en 2021 et détentrice du sommet du classement mondial, la joueuse locale Jin Young Ko, a maintenu le même dossier qu’elle pendant la journée initiale. Seule Canadienne en action, LeBlanc a calé trois oiselets, mais surtout, deux doubles bogueys et cinq bogueys. Elle accuse 17 coups de retard sur la tête détenue par la Thaïlandaise Atthaya Thitikul (63).

Celle-ci détient une priorité d’un coup sur la Sud-Coréenne Minsol Kim (64), qui évolue chez les amateurs. Le trio constitué de l’Américaine Andrea Lee ainsi que de Yaeeun Hong et d’A Lim Kim, également du pays-hôte, occupe le troisième échelon à 66 (-6). L’ancienne numéro 1 au monde, la Néo-Zélandaise Lydia Ko, fait partie d’un groupe ayant joué 68 (-4), un total bon pour la sixième place.

Pas d’excuse

Pour revenir à Ko, elle avait raté deux mois d’activités à cause d’une blessure au poignet avant de revenir au jeu. Cependant, elle n’a pas voulu se cacher derrière les excuses pour expliquer sa contre-performance.

«Le golf peut être ainsi. Les choses ne se déroulent pas toujours comme je le veux, a-t-elle déclaré à l’agence de presse Yonhap. J’aurais aimé faire mieux. Peu importe le pointage final, c’est à moi d’accepter cela et de déterminer ce que je peux améliorer. J’essaierai de rester positive afin d’être prête pour les rondes subséquentes. [...] Je ne souhaite pas justifier ça avec ma blessure. J’ai travaillé fort, mais je n’ai pas obtenu les résultats souhaités. Maintenant, mon objectif est de conclure sans douleur ce tournoi.»

La deuxième ronde aura lieu vendredi (à l’heure locale).

PGA : Mullinax et Woodland au sommet en Caroline du Sud

Sur le circuit masculin, les Américains Trey Mullinax et Gary Woodland ont remis les meilleures cartes de la première ronde de la Coupe CJ, à Ridgeland, en Caroline du Sud, pour s’emparer conjointement de la tête.

Mullinax a ainsi cogné la balle à 65 (-6) reprises, en vertu d’une performance de sept oiselets et un boguey, tandis que Woodland a calé un oiselet et un boguey de plus.

Ils auront fort à faire pour préserver leur position au classement, puisque six golfeurs accusent un petit coup de retard, dont le Nord-Irlandais Rory McIlroy, en plus d’avoir six autres adversaires à deux coups d’eux.

Corey Conners et Adam Hadwin sont les seuls représentants de l’unifolié en action à ce tournoi. Conners a été en mesure de retrancher un coup à la normale de 71, ce qui lui permet de pointer en 37e place, tandis que son compatriote a joué la normale, ce qui lui donne une égalité en 44e position.