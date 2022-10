Shane Wright devant Juraj Slafkovsky

Ce n’est qu’une mention d’aide, mais celle-ci fait sans doute un petit velours au cœur de l’attaquant Shane Wright, du Kraken de Seattle, qui est devenu le premier joueur à avoir été repêché en 2022 à obtenir un point dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Longtemps considéré comme le premier choix logique, Wright avait vu Juraj Slafkovsky, Simon Nemec et Logan Cooley sélectionnés avant lui, le 7 juillet dernier au Centre Bell, respectivement par le Canadien de Montréal, les Devils du New Jersey et les Coyotes de l’Arizona. En effleurant simplement la rondelle sur un jeu menant à un but de son coéquipier Ryan Donato, mercredi soir, Wright a brisé la glace à son troisième match en carrière.

«C’est un beau moment, assurément, a commenté Wright, cité sur le site web de la LNH au terme d’une défaite de 4 à 3 du Kraken en prolongation face aux Blues de St. Louis. À chaque match, je me sens plus en confiance et plus à l’aise. Ça fait partie de l’apprentissage.»

Chez le Canadien, Slafkovsky a été blanchi de la feuille de pointage à ses quatre premières rencontres. Nemec, un défenseur, évolue présentement avec les Comets d’Utica, dans la Ligue américaine, tandis que Cooley a décidé de poursuivre son développement avec l’université du Minnesota, dans la NCAA.

Une équipe tenace

Malgré la défaite en prolongation contre les Blues, l’entraîneur-chef Dave Hakstol s’est par ailleurs montré satisfait de Wright et de ses autres joueurs, mercredi soir. Il faut dire que St. Louis menait 3 à 1 au terme de la première période.

«Nous avons joué un bon match de hockey, a-t-il convenu. Il y a bien eu quelques petits revirements, pendant deux ou trois minutes en première période, mais les joueurs se sont regroupés et ont joué tout un match. Notre équipe se bat, compétitionne et exécute. Nous jouons avec rythme et ténacité.»

En cinq rencontres cette saison, le Kraken affiche un dossier de 1-2-2. Le prochain match de la formation de Seattle est prévu vendredi, à Denver, contre l’Avalanche du Colorado.