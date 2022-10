L’Union en finale de l'Est

Souvent considérée comme l’équipe sous-estimée depuis quelques années, l’Union de Philadelphie, championne de la saison régulière dans l’Association de l’Est de la Major League Soccer (MLS), a amorcé son parcours éliminatoire avec une victoire de 1 à 0 face au FC Cincinnati, jeudi soir, au Subaru Park.

Voyez le seul but du match dans la vidéo ci-dessus.

Désormais favorite, la formation de Jim Curtin a poursuivi sur sa lancée des derniers mois. Le gardien de l’année dans le circuit Garber, Andre Blake, a poursuivi ses prouesses en décrochant le jeu blanc de cinq arrêts, tandis que l’Union a poursuivi ses bonnes habitudes qui ont fait d’elle l’équipe à accorder le moins de buts cette année.

Le déclic offensif a toutefois tardé à se faire, mais il a finalement eu lieu, à l’heure de jeu. Comme il en a l’habitude, Daniel Gazdag a accaparé beaucoup d’attention dans la zone de réparation adverse. Alors qu’il a été jeté au sol et que les partisans au Subaru Park réclamaient un tir de pénalité, l’Union n’a pas arrêté de jouer. Mikael Uhre a trouvé Leon Flach, laissé complètement sans surveillance devant le filet. Le jeune milieu de terrain, plus reconnu pour ses efforts en défensive, a joué les héros en inscrivant son premier but de l’année.

Flach décoince le pointage -

Philadelphie, qui avait obtenu un laissez-passer au premier tour, a mis fin au beau parcours du FC Cincinnati. Le club de l’Ohio a connu la meilleure campagne de sa jeune histoire et a surpris les Red Bulls de New York en quart de finale de l’Est.

L’Union attendra désormais le vainqueur de l’autre demi-finale, qui opposera dimanche ses deux dauphins, le CF Montréal et le New York City FC.