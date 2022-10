LNH : des Québécois qui ont réalisé un bon départ

La saison de la Ligue nationale de hockey (LNH) est commencée depuis peu de temps, mais déjà, certains joueurs québécois peuvent se satisfaire d’une bonne entrée en matière.

Voici quelques patineurs d’ici qui souhaitent poursuivre sur la même voie dans les mois à venir, autant individuellement que collectivement.

- Patrice Bergeron

Le capitaine des Bruins de Boston, Patrice Bergeron, est comme le bon vin et son équipe est sûrement heureuse d’avoir conclu une entente d’un an avec lui pendant l’été. Le vétéran compte trois buts et autant de mentions d’aide en quatre parties (avant celle contre les Ducks d’Anaheim, jeudi). Il affiche le deuxième meilleur différentiel du circuit Bettman à +6 et demeure aussi efficace que d’habitude dans le cercle des mises au jeu, où il a conservé un pourcentage de réussite de 60,2 %. Il n’est donc pas étonnant de voir les Bruins obtenir du succès, les hommes de l’entraîneur-chef Jim Montgomery ayant gagné trois de leurs quatre sorties.

- David Perron

Les Red Wings de Detroit se félicitent d’avoir acquis le joueur d’expérience grâce à un pacte de deux ans et de 9,5 millions $ le 13 juillet. David Perron constitue l’une des raisons pour lesquelles les siens ont récolté cinq points sur une possibilité de six jusqu’à maintenant. Il a enfilé l’aiguille trois fois, réussissant un doublé dans un revers en prolongation aux mains des Kings de Los Angeles, lundi.

- A.J. Greer

En plus de Bergeron, les Bruins ont pu compter sur A.J. Greer pour les aider offensivement. L’ancien de l’Avalanche du Colorado étonne avec ses trois buts et deux aides en quatre sorties. Embauché l’été dernier, l’athlète de 25 ans, natif de Joliette, évolue au sein du troisième trio en compagnie de Charlie Coyle et de Trent Frederic. La combinaison semble la bonne, car il a inscrit son nom sur la feuille de pointage dans trois affrontements de suite.

- Samuel Montembeault

Le gardien Samuel Montembeault a profité de son temps de jeu pour bien faire devant la cage du Canadien de Montréal, même si tout n’a pas été parfait. Il a certes regretté un but concédé aux Capitals de Washington dans un échec de 3 à 1, samedi, mais en l’absence de Jake Allen, il a été suffisamment solide pour aider les siens à surprendre les Penguins de Pittsburgh deux jours plus tard. Le Québécois présente un taux d’efficacité de ,912 et une moyenne de buts alloués de 2,48 au sein d’une formation que plusieurs considèrent sur le chemin de la reconstruction.

- Les défenseurs québécois des Penguins

Invaincus en temps réglementaire, les Penguins ont eu recours à l’expérience de Kristopher Letang et à la jeunesse de Pierre-Olivier Joseph. Signataire d’un contrat de six ans cet été, le premier a inscrit trois aides et maintenu un dossier de +2, tout en jouant au moins 24 minutes dans ses deux derniers matchs. Le second a récolté deux aides malgré une utilisation plus restreinte. Le frère de Mathieu Joseph a totalisé 12 min 56 s de jeu, lundi, ce qui ne l’a pas empêché de participer au deuxième filet de sa formation.