Les Yankees déjà en eaux troubles

La série de championnat de la Ligue américaine du baseball majeur n’est vieille que de deux matchs, mais un sentiment d’urgence devra s’installer rapidement dans le vestiaire des Yankees de New York, qui ont perdu les deux duels, dont le second, jeudi à Houston, par la marque de 3 à 2 face aux Astros.

Les Bombardiers du Bronx pourront se réconforter en sachant qu’ils retourneront désormais à New York pour les deux prochaines rencontres de cette série au meilleur de sept matchs.

Comme ce fut le cas la veille, les artilleurs des favoris de la foule ont offert une performance impeccable. Le partant, Framber Valdez, s’est montré particulièrement dominant, retirant neuf adversaires sur des prises, en sept manches de travail. Il est celui qui a permis les deux points des visiteurs – non mérités chaque fois – sur quatre coups sûrs.

Valdez (1-0) a d’ailleurs permis les deux points en quatrième manche, respectivement sur un optionnel d’Anthony Rizzo et un simple de Gleyber Torres.

En relève pendant une manche chacun, Bryan Abreu et Ryan Pressly ont seulement donné un but sur balles, ne permettant à aucun frappeur adverse de mettre la balle en lieu sûr.

Même si la défaite est allée à son dossier, Luis Severino (0-1) n’aura pas grand-chose à se reprocher, lui qui a donné l’ensemble des trois points des Astros sur une longue balle d’Alex Bregman, au troisième assaut. Severino a finalement été retiré après cinq manches et un tiers, lui qui a donné cinq coups sûrs et un but sur balles, en plus de retirer six adversaires sur des prises.

Les deux équipes poursuivront cette série au Yankee Stadium, samedi et dimanche.