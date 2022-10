Les Panthers transigent Christian McCaffrey

Coup de théâtre dans la NFL! Les Panthers de la Caroline ont échangé leur porteur de ballon vedette Christian McCaffrey aux 49ers de San Francisco.

En retour, les Panthers obtiennent quatre choix au repêchage, a confirmé le réseau ESPN. Les Panthers ont ainsi obtenu des choix de deuxième, troisième et quatrième rondes en 2023, ainsi qu’un choix de cinquième ronde en 2024.

Blessé plus souvent qu’à son tour en 2020 et en 2021, l’athlète de 26 ans semble finalement de retour en parfaite santé, lui qui a franchi 393 verges sur 85 portées en six matchs en 2022. Il a aussi capté 33 des 43 ballons dirigés vers lui, pour 277 verges additionnelles. Il a inscrit trois majeurs au total cette saison.

Les Panthers continuent ainsi leur grand ménage, eux pour qui une reconstruction semble désormais inévitable. Ils ont d’ailleurs transigé le receveur Robbie Anderson aux Cardinals de l’Arizona, lundi, et d’autres joueurs pourraient subir le même sort d’ici la date limite des transactions de la NFL, le 1er novembre.