Le comportement des joueurs d'Orlando dénoncé

Laurent Ciman ne s'en cache pas. Il bouillait à l'intérieur de lui lors de certains moments du match de dimanche dernier opposant la formation d'Orlando au CF Montréal.

Si l'entraîneur adjoint a été en mesure de garder son calme, il ne s'est pas gêné pour dénoncer certaines choses survenues lors de ce duel pendant une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi.

«Je suis plus sage avec l'expérience. En étant entraîneur adjoint, si je commence à montrer des signes de nervosité ou des choses comme ça, ce n'est pas bon pour les joueurs. On a vu que les joueurs d'Orlando ne sont pas venus pour gagner ou pour essayer de proposer du jeu. On savait très bien, avec l'équipe qu'ils ont, qu'ils allaient essayer de perdre du temps ou de nous accrocher un peu, mais on a su garder notre calme.»

Le Belge avoue également que ce qui se passe actuellement avec le CF Montréal est particulier et que ce groupe peut accomplir de grandes choses, même si le New York City FC représente un défi de taille.

«Il va falloir faire attention. Ça reste les champions et une équipe qui a de l'expérience. Ça va se jouer sur des détails. C'est certain que ça va être un gros match. On garde surtout notre focus sur nous. On sait qu'on a les qualités individuelles et collectives pour battre n'importe quelle équipe. On sait que New York est une très bonne équipe et on respecte ça.»

Ciman croit aussi que la foule de Montréal pourrait avoir un grand impact sur le match de dimanche.

«Je tiens à les remercier. J'ai rarement vu, même jamais vu, l'atmosphère qu'on a pu ressentir contre Orlando. Je pense que ça va être la même chose contre New York, dimanche. J'espère qu'ils vont venir nombreux parce qu'on a besoin d'eux pour aller au bout de nous-mêmes.»

