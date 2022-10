Kristopher Letang, le «petit» grand frère

Kristopher Letang est père de famille depuis bientôt 10 ans, mais il est aussi devenu un grand frère récemment.

Le défenseur des Penguins de Pittsburgh joue ce nouveau rôle auprès de son jeune coéquipier Pierre-Olivier Joseph. Il lui offre non seulement son soutien moral, mais aussi son sous-sol.

Petit cachottier, le vétéran de 35 ans n’en a pas d’abord discuté avec les dirigeants des Penguins, qui l’ont appris dans les médias, a-t-il révélé dans le deuxième épisode de la saison du balado «Lavoie-Letang», animé par le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie. À écouter ici :

«Je n’en ai même pas parlé à personne. Ils l’ont appris dans les médias. Je ne l’ai pas dit aux joueurs ni à l’organisation, j’ai juste demandé à P.-O. s’il voulait venir chez nous et habiter dans le sous-sol. Je lui ai juste dit : Tu es le bienvenu à la maison. Sens-toi confortable.»

Cette «cohabitation» s’est faite naturellement puisque les deux arrières se connaissaient déjà très bien.

«On avait déjà une bonne relation. Je l’avais vu dans des camps d’entraînement précédents et on patine aussi ensemble à l’occasion durant l’été. On se connaissait donc déjà très bien», a-t-il expliqué.

Joseph est ainsi à l’aise de poser à Letang toutes les questions qui lui passent par la tête. Et elles sont nombreuses!

«En tant que jeune joueur, tu te poses toujours beaucoup de questions. En étant à mes côtés, il a rapidement des réponses à ses questions. On analyse aussi ses matchs en rentrant à la maison. En parlant de hockey ensemble, ça lui fait voir différents points de vue auxquels il n’aurait peut-être pas pensé.»

Selon Letang, Joseph peut davantage décrocher du hockey en vivant avec lui qu’en demeurant à l’hôtel.

Bon partout!

«À la maison, il peut faire ce qu’il veut. Il aurait été le seul joueur de l’équipe à l’hôtel. Il n’aurait pas pu décrocher et aurait juste pensé au hockey. À la maison, il peut relaxer, il peut cuisiner s’il a le goût. Il a un plus grand sentiment de confort.»

Grâce aux conseils de Letang et aux aptitudes de Joseph, le jeune défenseur «a la chance cette année de montrer à tout le monde qu’il est un joueur de la LNH à temps plein», se réjouit notre collaborateur, qui voit en lui «un très gros potentiel».

«P.-O. est efficace des deux côtés de la patinoire. Il est bon autant offensivement que défensivement. On savait qu’il allait être capable de prendre des responsabilités. On l’a donc mis avec moi. On a vu un très gros potentiel. Il est très rapide et a un très bon bâton. Il a de bonnes habilités pour relancer ou appuyer l’attaque. Comme on veut gagner maintenant, il doit être du calibre d’une équipe qui aspire à la coupe Stanley et doit être solide à toutes ses présences sur la patinoire.»

C’est exactement ce que Joseph accomplit jusqu’à maintenant cette saison, lui qui a amassé deux aides dans les trois premiers matchs. Il tentera de poursuivre sur cette lancée, jeudi soir, contre les Kings de Los Angeles. Cet affrontement sera présenté à TVA Sports à compter de 19h.

«Guhle m’a impressionné»

Par ailleurs, en début de balado, Letang est revenu sur la défaite de lundi contre les Canadiens à Montréal.

«On n’avait pas le couteau entre les dents. On a attendu de voir comment ça allait se passer. On n’a mis aucune pression sur leurs défenseurs pour les forcer à faire le mauvais jeu et on a permis à leur attaque d’avoir des occasions de marquer», a-t-il analysé.

Letang a été particulièrement impressionné par le défenseur Kaiden Guhle. «Il m’a impressionné. Pour un jeune, il est très calme avec la rondelle. C’est lui qui est le plus ressorti du match. Il avait souvent la rondelle et jouait en avantage numérique, ce qui est intéressant à son âge.»

Il s’est montré aussi élogieux envers Nick Suzuki, qu’il a comparé à un certain Patrice Bergeron. «Ce n’est pas un gars uniquement basé sur l’attaque, c’est un joueur complet qu’on peut comparer à Patrice.»