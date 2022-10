«Il peut défendre un gars comme McDavid»

On peut affirmer sans crainte de se tromper que Kaiden Guhle impressionne énormément à ses débuts professionnels.

De passage à l’émission «La Poche Bleue le midi», l’ancien joueur des Canadiens Mathieu Perreault a ouvertement avoué être l’un des admirateurs de l’imposant défenseur, qui, malgré ses quatre matchs d'expérience dans la LNH et ses 20 ans, démontre déjà plusieurs grandes choses.

«Il est extrêmement impressionnant. Quand tu penses à des gars de son âge qui ont réussi à faire la même chose que lui en début de carrière, ce sont des Drew Doughty et des Cale Makar. À l’image de Guhle, ces gars-là sont arrivés dans la LNH très jeunes et ont été capables de rivaliser contre les meilleurs trios adverses.»

Perreault y est ensuite allé d’une déclaration très éloquente.

«Kaiden a été en mesure de tenir en échec les vedettes des Maple Leafs, des Penguins et des Capitals, jusqu’ici. Avec le coup de patin qu’il a, je pense qu’il peut défendre un gars comme Connor McDavid. Pour Guhle, "sky is the limit".»

Voyez son segment complet en vidéo principale.