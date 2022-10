Des receveurs disponibles sur le marché?

Près d’une dizaine de jours avant la date limite des échanges dans la NFL, le 1er novembre, quelques receveurs de passes dans la NFL pourraient avoir de plus en plus de raison de croire qu’ils changeront d’adresse d’ici là.

Pendant que certaines équipes chercheront à faire le grand ménage avant d’entamer une reconstruction, d’autres pourraient simplement chercher à se départir de cas problématiques au sein de leur équipe. Voici trois receveurs de renom qui ont de grandes chances d’enfiler un nouvel uniforme au mois de novembre :

Chase Claypool, Steelers de Pittsburgh

Le grand receveur canadien semble véritablement être devenu la troisième option chez les Steelers, derrière Diontae Johnson et George Pickens. En six matchs en 2022, Claypool a été visé 36 fois, captant 23 de ses ballons pour 225 verges, des chiffres similaires à Pickens et l’ailier rapproché Pat Freiermuth. Le premier se voit toutefois confier de plus en plus de responsabilités depuis le début de la saison, tandis que le second a des statistiques similaires avec un match en moins de joué. «Quelques directeurs généraux avec qui je me suis entretenu sont certains que [les Packers de] Green Bay recherchent de l’aide au poste de receveur sur le marché des échanges», a même affirmé le journaliste Jeremy Fowler, du réseau ESPN, après la sixième semaine d’activités dans la NFL, faisant particulièrement référence à Claypool, qui venait d’attraper sept ballons pour 96 verges et un majeur contre les Buccaneers de Tampa Bay.

D.J. Moore, Panthers de la Caroline

Plus rien ne va pour les Panthers, qui ont récemment limogé leur entraîneur-chef Matt Rhule, et une reconstruction semble inévitable. L’équipe a d’ailleurs envoyé l’énigmatique et controversé receveur Robbie Anderson aux Cardinals de l’Arizona, lundi. Moore, qui est un cas moins problématique que son ancien coéquipier, pourrait toutefois subir le même sort. À 25 ans, il est encore jeune et particulièrement talentueux, lui qui a franchi la barre des 1100 verges par la voie des airs lors de chacune des trois dernières campagnes. La chimie entre lui et le pivot Baker Mayfield n’a jamais semblé se former avec les Panthers, et il ne compte que 20 attrapés pour 204 verges après six matchs cette saison.

Elijah Moore, Jets de New York

Perçu comme un espoir de premier plan après sa saison recrue, en 2021, Moore semble être devenu persona non grata dans la Grosse Pomme, lui qui est sous-utilisé. Visé 29 fois en six matchs par les pivots des Jets, l’athlète de 22 ans a capté 16 passes pour 203 verges. Il a atteint le fond du baril lors du dernier match des siens, dimanche contre les Packers, lorsqu’il n’a été visé qu’une seule fois lors d’un jeu qui n’a finalement pas compté dans les statistiques officielles de la NFL puisqu’il a été annulé en raison d’une pénalité. Le receveur n’a d’ailleurs pas hésité à envoyer des messages cryptiques, via son compte Twitter, pour faire part de son mécontentement. Le réseau NFL Network a même révélé qu’il aurait demandé à être échangé, jeudi, lui qui a raté la pratique des siens pour «des raisons personnelles».