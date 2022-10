Un défenseur droitier dans la mire de Kent Hughes

Selon ce que rapporte le journaliste Darren Dreger, les Canadiens tenteraient actuellement de conclure une transaction pour faire l'acquisition d'un défenseur droitier.

Cette nouvelle a fait réagir Guillaume Latendresse lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», mercredi. Ce dernier ne croit pas que Kent Hughes doit aller dans cette direction.

«Je ne veux pas qu'on cherche trop. Je ne veux pas que les Canadiens soient une équipe qui joue pour ,500, cette année. Je veux vraiment qu'on garde en tête le plan de match. Il ne faut pas faire la même erreur qu'on a fait, il y a trois ans, sous Marc Bergevin. On a fait mieux que ce qu'on s'attendait. On a fait des transactions et on a donné des mauvais contrats comme avec Mike Hoffman. Ce sont des boulets, aujourd'hui.»

Selon l'ancien attaquant des Canadiens, les jeunes ont démontré qu'ils étaient en mesure de faire le travail et de tenir le fort en attendant les retours de Joel Edmundson et Mike Matheson.

«Harris, Guhle et Kovacevic font le travail. Il y a peut-être Chris Wideman, qui est dans l'alignement, que je voudrais voir un jeune à sa place. Je n'ai pas de problème à ce qu'on ne bouge pas et que le statu quo soit en place, en ce moment. Je réévaluerais peut-être dans quelques semaines.»

Il existe toutefois un scénario qui forcerait l'analyste hockey de la chaîne TVA Sports à considérer une acquisition à la défense.

«Si on réussit une vraie transaction hockey où on va chercher un jeune défenseur qu'on peut développer et rentrer dans le groupe, allons-y de l'avant. C'est juste qu'avec la qualité des défenseurs qui s'en viennent, je ne vois pas pourquoi on se presserait à faire une transaction dans une saison de reconstruction.»

