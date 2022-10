Le gardien québécois Samuel Montembeault revendique un dossier de 1-1-0, une moyenne de buts alloués de 2,48 et un pourcentage d’efficacité de ,892 depuis le lancement de la campagne 2022-2023.

En l’absence du portier vedette Carey Price, l’ancien choix de troisième tour, 77e au total des Panthers de la Floride lors de l’encan 2015 prend du galon au sein de l’organisation montréalaise.

«Samuel Montembeault à l’opportunité de sa carrière présentement avec le Tricolore», a d’abord exprimé Renaud Lavoie de passage à l’émission JiC.

Appelé en renfort de Jake Allen pour affronter les Penguins de Pittsburgh, lundi dernier, Montembeault s’est dressé de brillante façon devant la bande à Sidney Crosby, permettant au CH de l’emporter 3-2 en temps supplémentaire.

Le cerbère a signé une première victoire cette saison en arrêtant 26 des 28 tirs auxquels il a fait face.

«Samuel a fait le travail face aux Penguins. Il a connu une très bonne rencontre.»

«Pas de numéro un?»

Jake Allen connaît, lui aussi, un bon début de saison. Outre les statistiques, le gardien a été solide devant la cage du Bleu-Blanc-Rouge en témoignant une confiance et un calme inébranlables.

«Avec le début de campagne que connaît Allen, c’est difficile de dire quoi que ce soit contre lui.»

«Par contre, je suis d’avis que les Canadiens n’ont pas de portier numéro un. Jake est un bon cerbère, mais dans la hiérarchie de la Ligue nationale de hockey, il agirait à titre de numéro deux dans plusieurs autres formations du circuit Bettman», toujours selon Lavoie.

David Savard, le mentor

«David Savard prend plus de responsabilités cette année. C’est un autre homme. Il est beaucoup plus engagé avec les entraîneurs et prend ses aises à sa deuxième saison avec l’équipe», a-t-il conclu.

Voyez le segment complet dans la vidéo principale ci-dessus.